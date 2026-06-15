Scaloni explicó la clave de la selección argentina a horas del debut en el Mundial 2026

Esa misma línea conceptual apareció cuando le preguntaron sobre la presión que supone defender el título conseguido en Qatar. Scaloni volvió a rechazar una palabra que durante años acompañó a la Selección Argentina. "Lo que necesitamos es tensión, no presión", remarcó; y desarrolló una teoría que parece haberse transformado en una de las bases de este proceso. "Descomprimimos mucho la famosa mochila. La presión sólo sirve para que los jugadores entren más condicionados a la cancha", argumentó.