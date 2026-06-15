“Todos nos van a querer ganar”: el mensaje de Otamendi antes del debut de Argentina en el Mundial

A un día del estreno de la selección argentina en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi dejó una de las frases más fuertes desde el inicio de la concentración en Estados Unidos. El defensor central reconoció que esta será su última Copa del Mundo con la camiseta albiceleste y aseguró que intenta disfrutar cada instante junto a sus compañeros antes del cierre de una etapa histórica.