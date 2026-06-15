Copa del Mundo

“Todos nos van a querer ganar”: el mensaje de Otamendi antes del debut de Argentina en el Mundial

El defensor pidió humildad, recordó la lección de Qatar 2022 y remarcó que la Scaloneta deberá redoblar esfuerzos como vigente campeona.

“Todos nos van a querer ganar”: el mensaje de Otamendi antes del debut de Argentina en el Mundial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El defensor Nicolás Otamendi advirtió en Kansas que todos querrán vencer a Argentina, en la víspera del debut ante Argelia en el Mundial 2026, para exigir humildad al plantel.
  • A los 38 años y previo a sumarse a River Plate, el zaguero recordó la derrota inicial en Qatar 2022 como lección para redoblar esfuerzos defensivos y ofensivos en el torneo.
  • El torneo marca el inicio del fin de una era dorada para la selección, que busca revalidar su corona mientras integra jóvenes talentos y despide a referentes históricos.
Resumen generado con IA

A un día del estreno de la selección argentina en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi dejó una de las frases más fuertes desde el inicio de la concentración en Estados Unidos. El defensor central reconoció que esta será su última Copa del Mundo con la camiseta albiceleste y aseguró que intenta disfrutar cada instante junto a sus compañeros antes del cierre de una etapa histórica.

“Disfruto estos momentos porque va a ser mi último Mundial con la camiseta de la Selección”, expresó el zaguero durante la conferencia de prensa realizada en Kansas. Con 38 años y a punto de incorporarse a River tras el torneo, el experimentado defensor afronta su cuarta participación mundialista y lo hace con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Más allá de la emoción por el momento personal, Otamendi dejó en claro que el grupo mantiene la misma ambición que lo llevó a conquistar la Copa América, la Finalissima y el último Mundial. “Nos preparamos para competir. Sabemos que somos los campeones y que todos nos van a querer ganar. Tenemos que tener humildad, trabajo y dar el máximo en cada partido”, sostuvo.

El defensor también pidió cautela de cara al debut frente a Argelia y recordó la derrota sufrida ante Arabia Saudita en el inicio de Qatar 2022. “Tenemos el ejemplo de lo que pasó en el último Mundial. Cualquier rival te puede complicar. Debemos tener un gran rendimiento ofensivo, pero también una organización defensiva sólida”, remarcó.

Messi, el legado y la nueva generación

Durante la charla, Otamendi destacó la irrupción constante de jóvenes talentos en el fútbol argentino y aseguró que la competencia interna fortalece al seleccionado. “Cada vez aparecen más chicos con calidad y ganas de vestir esta camiseta. Eso hace más competitiva a la Selección y obliga a los más grandes a seguir mejorando”, explicó.

Al referirse a su legado, evitó los elogios personales, aunque valoró haber formado parte de una generación que logró cortar décadas sin títulos. “Siempre defendí estos colores con entusiasmo y compromiso. Ganar algo con la Selección era el sueño de cualquier argentino”, afirmó.

Finalmente, dedicó palabras especiales a Lionel Messi, con quien comparte plantel desde hace más de una década. “Voy a disfrutar cada día con Leo porque es el mejor jugador de la historia. Es una persona simple, competitiva y un líder natural. Cuando la pelota empieza a rodar, nos transformamos en una familia dentro de la cancha. ¿Quién no lo quiere a Leo?”, concluyó.

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