Una investigación en EE.UU. reveló cuáles son los tatuajes más elegidos por los jugadores de la Selección

La pasión de los futbolistas argentinos por los tatuajes quedó reflejada en un estudio que sorprendió tanto por su alcance como por sus conclusiones. Un equipo de investigadores del Boston College, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, analizó los diseños que lucen los integrantes de la Selección y encontró un total de 226 tatuajes diferentes distribuidos entre los campeones del mundo.