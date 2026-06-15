Argentina vs Argelia: la lección de Arabia Saudita que mantiene en alerta a la “Scaloneta”

Messi sigue jugando como si todavía tuviera algo por demostrar; Rodrigo De Paul conserva la intensidad de siempre; Cristian Romero compite cada pelota como si fuera la última; Julián Álvarez corre, presiona y persigue rivales con el mismo entusiasmo de un juvenil que intenta ganarse un lugar; y los jóvenes que se fueron sumando tienen el hambre de gloria natural. Justamente, esa mentalidad terminó convirtiéndose en una marca registrada de la “Scaloneta” y será una de las herramientas más importantes para afrontar el estreno, sobre todo porque los debuts suelen esconder trampas difíciles de detectar.