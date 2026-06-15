Polémica en el Mundial: investigan a un árbitro por un gesto vinculado al supremacismo blanco

Resumen para apurados
- La FIFA investiga al árbitro australiano Shaun Evans en el Mundial 2026 por realizar un supuesto gesto supremacista antes del partido entre Alemania y Curazao.
- La denuncia fue presentada por Fare Network. Mientras la FIFA evalúa las imágenes, el entorno del árbitro niega fines ideológicos y alega que fue un movimiento involuntario.
- Este caso pone a prueba las políticas antidiscriminación de la FIFA en un torneo de alta sensibilidad social. Se espera una resolución que podría incluir la expulsión del juez.
El Mundial 2026 ya tiene su primera gran controversia arbitral, aunque esta vez fuera del campo de juego. La FIFA inició una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans a raíz de un gesto captado por las cámaras antes del partido entre Alemania y Curazao, que fue denunciado como un símbolo de carácter neonazi.
La acusación fue impulsada por Fare Network, entidad que colabora con el organismo rector del fútbol mundial en la lucha contra la discriminación. Desde la organización fueron contundentes: interpretaron la señal realizada por Evans como un gesto asociado al supremacismo blanco y reclamaron su expulsión inmediata del torneo.
Las imágenes muestran al árbitro formando una figura con los dedos que, según algunos grupos, coincide con un símbolo utilizado en ciertos círculos extremistas. Sin embargo, la lectura no es unánime y desde el entorno del juez australiano rechazaron de plano esa interpretación.
⚽️ | MUNDIAL 2026: La FIFA inicia una investigación sobre si el árbitro australiano del Mundial Shaun Evans realizó un supuesto “signo de poder blanco” antes del partido de Alemania contra Curaçao.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026
El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, lo califica como un símbolo…
Entre las explicaciones alternativas, allegados a Evans sostienen que el gesto no tuvo ninguna carga simbólica. Por un lado, aseguran que simplemente se trató de un movimiento involuntario, como rascarse el pulgar con los dedos. Por otro, mencionan el llamado “juego del círculo”, una broma extendida entre jóvenes que consiste en formar esa figura con la mano e intentar que otra persona la mire, sin connotaciones políticas.
Ante versiones tan contrapuestas, la FIFA optó por abrir una investigación formal y analizar el contexto completo antes de tomar una decisión. El organismo no descarta ninguna hipótesis y evaluará tanto el registro audiovisual como posibles antecedentes y testimonios.
El caso se da en un contexto especialmente sensible para el torneo, que se disputa en países donde el debate sobre la discriminación racial sigue vigente. En ese marco, la FIFA ha reforzado en los últimos años sus campañas contra el racismo, por lo que la resolución del expediente será observada con atención.
La sanción, que podría ir desde el archivo del caso hasta la expulsión de Evans del Mundial, se conocerá en los próximos días.