Polémica en el Mundial: investigan a un árbitro por un gesto vinculado al supremacismo blanco

Entre las explicaciones alternativas, allegados a Evans sostienen que el gesto no tuvo ninguna carga simbólica. Por un lado, aseguran que simplemente se trató de un movimiento involuntario, como rascarse el pulgar con los dedos. Por otro, mencionan el llamado “juego del círculo”, una broma extendida entre jóvenes que consiste en formar esa figura con la mano e intentar que otra persona la mire, sin connotaciones políticas.