Crece la expectativa: a qué hora es la conferencia de prensa de Scaloni y qué puede definir antes del debut

Será una aparición esperada, no solo por lo que pueda confirmar en términos futbolísticos, sino también por los gestos y señales que suelen marcar el pulso del equipo en la previa. Scaloni estará acompañado por un futbolista cuyo nombre aún no fue revelado, lo que alimenta las especulaciones: como ocurrió en Qatar 2022, cuando se sentó junto a Lionel Messi antes del estreno ante Arabia Saudita, no se descarta que el capitán repita presencia en una suerte de cábala.