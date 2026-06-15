Mundial 2026

Crece la expectativa: a qué hora es la conferencia de prensa de Scaloni y qué puede definir antes del debut

Las incógnitas en defensa, el estado físico del plantel y la posible presencia de Messi junto al DT. Detalles.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección.
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni dará una conferencia este lunes (16:30 Arg) previo al debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, para definir la alineación y el estado del equipo.
  • Con Nicolás Tagliafico descartado por lesión, el técnico evalúa variantes tácticas en la defensa, mientras se especula si Lionel Messi lo acompañará ante los medios como cábala.
  • Las definiciones de Scaloni marcarán el rumbo de la Selección en el Grupo J. Un debut sólido ante Argelia es clave para consolidar las aspiraciones al título mundialista.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva entra en su tramo final y Lionel Scaloni volverá a tomar la palabra. Este lunes, entre las 16.30 y las 17 (hora argentina), el entrenador de la Selección argentina encabezará una conferencia de prensa determinante en la antesala del debut mundialista frente a Argelia, previsto para el martes a las 21.

Será una aparición esperada, no solo por lo que pueda confirmar en términos futbolísticos, sino también por los gestos y señales que suelen marcar el pulso del equipo en la previa. Scaloni estará acompañado por un futbolista cuyo nombre aún no fue revelado, lo que alimenta las especulaciones: como ocurrió en Qatar 2022, cuando se sentó junto a Lionel Messi antes del estreno ante Arabia Saudita, no se descarta que el capitán repita presencia en una suerte de cábala.

Más allá de lo simbólico, todas las miradas estarán puestas en la conformación del equipo. Tras una preparación atravesada por molestias físicas y algunos contratiempos, el panorama hoy resulta más alentador tanto en lo anímico como en lo médico.

En ese contexto, la única baja confirmada para el debut será la de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado, al menos, para el primer partido. En el cuerpo técnico mantienen expectativas de recuperarlo para el segundo compromiso del Grupo J, frente a Austria, aunque su evolución será determinante.

Las dudas, sin embargo, persisten en la última línea. Durante el entrenamiento del sábado, Scaloni ensayó distintas variantes. Primero probó con un esquema 4-4-2, con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en defensa. Luego introdujo cambios: el ingreso de Facundo Medina modificó la estructura y dejó abierta la incógnita sobre la zaga central.

Allí aparece uno de los grandes interrogantes: hay tres nombres para dos lugares. Romero, Otamendi y Martínez compiten por un puesto, aunque tampoco se descarta que los tres compartan cancha, con el defensor del Manchester United recostado sobre la izquierda, una función que ya ha desempeñado.

Como alternativa más lejana, el entrenador también probó una línea de cinco defensores, con Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros, una variante que podría utilizarse en determinados tramos del torneo.

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