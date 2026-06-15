Por qué Estados Unidos dejó a Senegal sin sus hinchas en el Mundial

Las complicaciones exceden al público. Árbitros, periodistas e incluso integrantes de delegaciones oficiales se vieron afectados por estas restricciones. Uno de los antecedentes más resonantes es el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le negó el ingreso a Estados Unidos. En paralelo, la selección de Irán debió trasladar su base a México y sufrió la baja de 14 miembros de su cuerpo técnico, impedidos de ingresar.