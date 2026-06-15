Ciclista, con pasado polémico y viejo conocido: quién es Szymon Marciniak, el árbitro que dirigirá la Selección Argentina ante Argelia

A sus 45 años, Marciniak volverá a impartir justicia en un partido de la Albiceleste tras haber dirigido la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, aquella definición épica que terminó 3-3 y consagró al equipo de Lionel Scaloni en los penales. También había estado presente en los cuartos de final de ese torneo, cuando Argentina venció 2-1 a Australia, y en el debut de Rusia 2018 frente a Islandia, partido en el que sancionó un penal que luego desperdició Lionel Messi.