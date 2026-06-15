Mundial 2026

"Dibu" Martínez está recuperado y será titular en el debut ante Argelia

El arquero del Aston Villa volvió a entrenarse con normalidad y dejó atrás las molestias físicas que habían generado preocupación.

Dibu Martínez
Dibu Martínez
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez se recuperó de una molestia y será el arquero titular de la Selección argentina mañana ante Argelia en Kansas City, por el debut en el Mundial 2026.
  • El arquero superó una dolencia en la mano tras encender alarmas. En tanto, Tagliafico entrena diferenciado y Scaloni evalúa variantes tácticas en la defensa antes del debut.
  • La presencia del arquero clave de Argentina aporta tranquilidad para el debut mundialista, mientras el cuerpo técnico define variantes defensivas para los próximos partidos.
Resumen generado con IA

La Selección argentina recibió una noticia tranquilizadora en la antesala de su debut en el Mundial 2026. Emiliano Martínez dejó atrás las molestias en una de sus manos, volvió a entrenarse con normalidad y será titular mañana frente a Argelia, desde las 22 (hora argentina) en Kansas City.

El arquero del Aston Villa había encendido una señal de alerta en el cuerpo técnico durante los últimos días, pero respondió sin inconvenientes en los trabajos recientes y despejó cualquier duda sobre su presencia en el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La jornada de este lunes será clave en la previa del encuentro. A las 16.30, Scaloni brindará una conferencia de prensa y luego el plantel realizará el último entrenamiento abierto a los medios antes del compromiso frente al conjunto africano.

Si bien la confirmación de Martínez en el arco aporta tranquilidad, el entrenador todavía debe resolver algunos aspectos de la formación titular. Uno de los focos principales está puesto en la situación de Nicolás Tagliafico, quien continúa trabajando de manera diferenciada por una lesión muscular. 

Aunque el domingo realizó ejercicios con pelota, su presencia ante Argelia no está asegurada y todo indica que podría llegar en mejores condiciones para el segundo partido del grupo, el lunes 22 frente a Austria.

En los ensayos previos al debut, el cuerpo técnico también probó variantes tácticas, especialmente en defensa. Entre ellas, se evaluó un esquema con tres centrales, con Giuliano Simeone por el sector derecho y Nicolás González desempeñándose como carrilero por la izquierda.

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