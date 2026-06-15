Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El conjunto dirigido por Rudi García atraviesa un gran presente y acumula 13 partidos sin conocer la derrota entre amistosos y compromisos oficiales. Su última presentación fue una contundente goleada por 5-0 sobre Túnez. Egipto, en tanto, dejó una buena imagen en sus encuentros preparatorios frente a España y Brasil y llega con la ilusión de pelear por uno de los lugares de clasificación en una zona que también integran Nueva Zelanda e Irán.