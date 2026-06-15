Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Bélgica y Egipto se enfrentarán este lunes desde las 16 por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Los europeos intentarán comenzar con una victoria para encaminar su clasificación, mientras que los africanos buscarán sumar un resultado positivo que los acerque a los 16avos de final.
El conjunto dirigido por Rudi García atraviesa un gran presente y acumula 13 partidos sin conocer la derrota entre amistosos y compromisos oficiales. Su última presentación fue una contundente goleada por 5-0 sobre Túnez. Egipto, en tanto, dejó una buena imagen en sus encuentros preparatorios frente a España y Brasil y llega con la ilusión de pelear por uno de los lugares de clasificación en una zona que también integran Nueva Zelanda e Irán.
Posibles formaciones de Bélgica vs Egipto, por el Mundial 2026
Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku y Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.
Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 16.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)
VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil)
Estadio: Seattle Stadium