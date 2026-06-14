Liga Tucumana: Concepción FC goleó y es puntero de su grupo

Resumen para apurados
- Concepción FC goleó 4-1 a San Ramón en Villa Quinteros este fin de semana para convertirse en el único puntero del Grupo F de la Liga Tucumana de Fútbol.
- Con dos goles de Galán, más aportes de Romano y Rodríguez, el equipo de Suárez logró la victoria en una fecha clave que se completará entre este lunes y martes.
- El triunfo afianza a Concepción FC hacia el título, mientras que los partidos de lunes y martes terminarán de acomodar las posiciones de vanguardia de las otras zonas.
La fecha de la Liga Tucumana de Fútbol dejó resultados importantes en distintas zonas del certamen, con Concepción FC como uno de los grandes protagonistas de la jornada tras una contundente victoria en Villa Quinteros.
El conjunto de la Perla del Sur goleó 4 a 1 a San Ramón y se adueñó de la cima del Grupo F. Los dirigidos por Mario Suárez fueron contundentes y construyeron la victoria con dos goles de Mauro Galán, mientras que Omar Romano y Víctor Rodríguez completaron la cuenta. Para San Ramón descontó Carlos Campos.
Por la misma zona, Unión Simoca y La Providencia igualaron 0 a 0. La fecha se completará este lunes con el encuentro entre Ñuñorco y Azucarera Argentina.
En el Grupo A, San José consiguió una valiosa victoria al imponerse por 2 a 1 sobre Juventud Unida. Para los dirigidos por Daniel Bustos anotaron Iván Giménez y Esteban Cancino. Para la "Juve", José Ocampos.
En tanto, el partido entre Experimental y Villa Mitre se disputará este martes. Además, este lunes desde las 17, Central Norte recibirá a Talleres, uno de los líderes de la zona, en un duelo clave por los puestos de vanguardia.
El programa del lunes también tendrá actividad en el interzonal A-D, donde desde las 16 All Boys enfrentará a San Fernando en el inicio de la jornada.
Por el Grupo C, Atlético Concepción y Cruz Alta empataron 1 a 1 en Banda del Río Salí. Para el local convirtió Mariano Toro, mientras que para la visita anotó Luciano Fadel. En tanto, San Juan derrotó 1 a 0 a Lastenia con gol de Alejandro Torres. Este lunes desde las 16, lo harán San Lorenzo (Delfín Gallo) con Unión del Norte.
En el Grupo B, el encuentro entre San Martín y Argentinos del Norte se disputará este martes en el complejo Natalio Mirkin.
La fecha continuará este lunes feriado con los encuentros por el grupo D, desde las 16, entre Ateneo Parroquial Alderetes y San Pablo, Bella Vista frente al líder Almirante Brown, y Famaillá ante Santa Lucía FC. Por el Grupo F, se destaca el clásico de Aguilares, entre Jorge Newbery con Deportivo. Mientras que Deportivo Llorens lo hará con Santa Ana.
La acción seguirá el martes con dos compromisos destacados: Experimental recibirá a Villa Mitre y se disputará una nueva edición del clásico entre Tucumán Central y Amalia, uno de los encuentros de mayor tradición del fútbol tucumano.