Liga Tucumana: Concepción FC goleó y es puntero de su grupo

Por el Grupo C, Atlético Concepción y Cruz Alta empataron 1 a 1 en Banda del Río Salí. Para el local convirtió Mariano Toro, mientras que para la visita anotó Luciano Fadel. En tanto, San Juan derrotó 1 a 0 a Lastenia con gol de Alejandro Torres. Este lunes desde las 16, lo harán San Lorenzo (Delfín Gallo) con Unión del Norte.