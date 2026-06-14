Ecuador no acertó y Costa de Marfil se lo hizo pagar muy caro

El día de los palos

En el complemento, los postes siguieron siendo protagonistas. Apenas arrancó, Ecuador acarició el gol tras una gran combinación entre Gonzalo Plata y Enner Valencia. El capitán picó al vacío y sacó un latigazo, pero el poste le volvió a aguar el festejo a la ‘Tri’. La réplica de los africanos no tardó en llegar con un contragolpe furioso: Nicolás Pépé comandó la embestida, abrió la cancha para la trepada de Doué y este mandó un centro preciso para Elye Wahi, quien estrelló su remate contra el palo.