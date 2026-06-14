España vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Por su parte, Cabo Verde vive un sueño hecho realidad. Los “Tiburones Azules”, dirigidos técnicamente por Bubista, sellaron una clasificación histórica tras una impecable campaña en la eliminatoria africana, en la que ganaron sus cinco partidos como locales sin recibir goles, dejando atrás a una potencia como Camerún. Con el envión anímico de sus recientes triunfos amistosos ante Serbia e Islas Bermudas, el combinado insular intentará apelar al orden y al temple colectivo para dar el primer gran golpe del torneo y empezar a edificar su ilusión de avanzar a los 16avos de final. Por su parte, España buscará empezar a edificar su sueño hacia la segunda estrella.