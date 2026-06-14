España vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Resumen para apurados
- España y Cabo Verde se enfrentan este lunes en el Atlanta Stadium en su debut en el Mundial 2026, un duelo clave para el inicio del grupo que completan Uruguay y Arabia Saudita.
- España llega con un invicto de 30 partidos y bajas por lesión como Yamal, mientras que Cabo Verde debuta de forma histórica tras una gran eliminatoria africana.
- Este encuentro definirá el rumbo del grupo y medirá el favoritismo de España para sumar su segunda estrella frente a la ilusión del debutante de avanzar a la fase eliminatoria.
Las selecciones de España y Cabo Verde darán inicio este lunes a la actividad del Grupo cuando se enfrenten desde las 13. en el Atlanta Stadium. El encuentro, clave para una zona que completan Uruguay y Arabia Saudita, marca el estreno de uno de los grandes candidatos al título frente a una de las cuatro naciones debutantes en esta Copa del Mundo.
La “Roja”, comandada por Luis de la Fuente, llega con un notable invicto de 30 partidos en los 90 minutos reglamentarios (su última caída fue ante Colombia en marzo de 2024) y busca dejar atrás la temprana eliminación por penales sufrida ante Marruecos en Qatar 2022.
Para este debut, el entrenador vasco presentaría un “11” con variantes obligadas. Si bien las jóvenes estrellas Lamine Yamal y Nico Williams ya superaron sus respectivas lesiones musculares, la falta de ritmo competitivo imposibilitará que disputen los 90'. De partir desde el banco de suplentes, en sus lugares ingresarían Ferran Torres y Álex Baena para acompañar a un Mikel Oyarzabal que llega encendido, con ocho goles en sus últimos seis compromisos.
La otra gran novedad será el debut mundialista del central Pau Cubarsí, de apenas 19 años, quien compartirá la zaga con el experimentado Aymeric Laporte por delante del arquero titular indiscutido Unai Simón.
Por su parte, Cabo Verde vive un sueño hecho realidad. Los “Tiburones Azules”, dirigidos técnicamente por Bubista, sellaron una clasificación histórica tras una impecable campaña en la eliminatoria africana, en la que ganaron sus cinco partidos como locales sin recibir goles, dejando atrás a una potencia como Camerún. Con el envión anímico de sus recientes triunfos amistosos ante Serbia e Islas Bermudas, el combinado insular intentará apelar al orden y al temple colectivo para dar el primer gran golpe del torneo y empezar a edificar su ilusión de avanzar a los 16avos de final. Por su parte, España buscará empezar a edificar su sueño hacia la segunda estrella.
ESPAÑA: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz y Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
CABO VERDE: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo y Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro y Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.
Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).
Estadio: Atlanta Stadium.
Por TV: DSports.