La historia del mendocino que recorrió más de 13.000 kilómetros en motorhome para cumplir una promesa a su esposa fallecida

Marcelo Torres baila como si estuviera en el patio de su casa. A su alrededor, decenas de argentinos cantan, saltan y golpean bombos improvisados. En un rincón flamean banderas, en otro salen empanadas y un poco más allá el humo de las parrillas remite inexorablemente a un rincón del “Jardín de la República”. La escena ocurre en Kansas City, a miles de kilómetros de Argentina, pero por momentos parece una tarde cualquiera en cualquier sitio de nuestra tierra.