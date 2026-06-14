Cómo es Kansas City: Sam, el chofer que explicó la ciudad en la que la selección argentina armó su búnker

Un par de horas en esta ciudad alcanzan para entender por qué Lionel Scaloni y su staff la eligieron como búnker para el Mundial 2026. Todo parece funcionar a una velocidad distinta. Hay una tranquilidad difícil de encontrar en las grandes urbes norteamericanas, casi no existen embotellamientos, los espacios sobran y el centro de entrenamiento que utiliza a la Selección está a la altura de los campeones del mundo.