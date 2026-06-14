El rompecabezas de Scaloni: el posible 11 de Argentina para debutar frente a Argelia

Tampoco está asegurada la presencia de Montiel. Nahuel Molina aparece como una opción concreta para quedarse con el lateral derecho gracias a su experiencia y a su conocimiento del funcionamiento del equipo. En el centro de la defensa, Romero y Otamendi parecen partir con ventaja, aunque Lisandro Martínez también tiene serias posibilidades de integrar el 11 inicial, incluso desempeñándose como lateral izquierdo, una función que ya cumplió en otras oportunidades.