El rompecabezas de Scaloni: el posible 11 de Argentina para debutar frente a Argelia
El entrenador mantiene el misterio a pocas horas del estreno en el Mundial 2026. La lesión de Nicolás Tagliafico obligó a modificar los planes y abrió varias incógnitas en una defensa que todavía no tiene nombres confirmados.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define en EE.UU. la formación de Argentina para debutar ante Argelia en el Mundial 2026, tras confirmarse la baja por lesión de Nicolás Tagliafico.
- Ante la baja de Tagliafico por un desgarro, el DT ensayó variantes tácticas como el 4-4-2 y línea de tres, evaluando a Lisandro Martínez, Medina, Molina y Montiel en defensa.
- El debut marcará el camino de Argentina en el Mundial 2026; consolidar la defensa ante las bajas será clave para las aspiraciones del campeón vigente en el torneo.
Lionel Scaloni todavía guarda una de las grandes incógnitas de la selección argentina: el equipo que saldrá a la cancha para enfrentar a Argelia en el debut del Mundial. Aunque la base parece estar definida, los últimos entrenamientos dejaron en claro que el entrenador sigue probando variantes, especialmente en la defensa.
Las principales dudas surgieron a partir de la lesión de Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado para el estreno por un desgarro en el sóleo. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a ensayar diferentes alternativas y hasta modificar el sistema táctico.
En una de las pruebas, Scaloni utilizó un 4-4-2 con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la última línea. Más tarde ingresó Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, mientras que Romero salió del equipo, una variante que volvió a abrir el interrogante sobre quiénes serán finalmente los cuatro defensores.
Tampoco está asegurada la presencia de Montiel. Nahuel Molina aparece como una opción concreta para quedarse con el lateral derecho gracias a su experiencia y a su conocimiento del funcionamiento del equipo. En el centro de la defensa, Romero y Otamendi parecen partir con ventaja, aunque Lisandro Martínez también tiene serias posibilidades de integrar el 11 inicial, incluso desempeñándose como lateral izquierdo, una función que ya cumplió en otras oportunidades.
La otra alternativa que ensayó el entrenador fue un esquema con tres zagueros y dos carrileros bien ofensivos. En ese dibujo, Romero actuó como stopper derecho, Otamendi fue el líbero y Lisandro Martínez ocupó el sector izquierdo, mientras que Giuliano Simeone y Nicolás González recorrieron las bandas. Sin embargo, todo indica que esa variante quedaría reservada para momentos específicos del partido.
Del mediocampo hacia adelante, el panorama parece mucho más claro. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarían la línea central, con Lionel Messi como líder futbolístico y Lautaro Martínez con grandes chances de imponerse sobre Julián Álvarez, que recién dejó atrás una molestia en el tobillo.
El último lugar en ataque parece tener un favorito. Thiago Almada llega con ventaja para acompañar a Messi y Lautaro gracias a los buenos rendimientos que mostró durante el último año con la camiseta argentina.
A pocas horas del debut, Scaloni mantiene el misterio. Pero si no aparecen sorpresas de último momento, el once inicial podría estar integrado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.