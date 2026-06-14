Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Resumen para apurados
- Suecia y Túnez debutan hoy a las 23:00 en el Estadio Monterrey por el Grupo F del Mundial 2026, buscando un triunfo clave para sus aspiraciones de clasificación.
- Ambos seleccionados llegan con dudas tras malos resultados en sus amistosos previos. Suecia apuesta por su dupla ofensiva y Túnez compite con un plantel renovado.
- Con Países Bajos y Japón como rivales en el Grupo F, sumar de a tres en este partido inicial se vuelve obligatorio para no perder terreno en la lucha por clasificar.
Suecia y Túnez se enfrentarán hoy desde las 23 por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 en un duelo que puede marcar el futuro de ambos seleccionados en el certamen. Con Países Bajos y Japón como los otros integrantes de la zona, sumar de a tres en el debut aparece como una obligación para no perder terreno.
El conjunto dirigido por Graham Potter no logró victorias en sus amistosos previos frente a Noruega y Grecia, aunque confía en el poder ofensivo de la dupla conformada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Túnez, por su parte, tampoco llega en su mejor momento tras sufrir derrotas ante Bélgica y Austria, además de afrontar el torneo con un plantel renovado.
Posibles formaciones de Suecia y Túnez, por el Mundial 2026
Suecia: Kristoffer Nordfeldt o Viktor Johansson; Gabriel Gudmundsson o Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Daniel Svensson; Lucas Bergvall, Jesper Karlström; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren. DT: Graham Potter.
Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat o Hazem Mastouri y Elias Saad. DT: Sabri Lamouchi.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 23.00
TV: TyC Sports y DGO
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
Estadio: Estadio Monterrey