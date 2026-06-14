Copa del Mundo

Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Suecos y tunecinos llegan con la necesidad de revertir las dudas que dejaron en sus amistosos preparatorios y buscarán un triunfo clave para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación en el Grupo F.

Suecia y Túnez se cruzan en el Mundial 2026.
Suecia y Túnez se cruzan en el Mundial 2026.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Suecia y Túnez debutan hoy a las 23:00 en el Estadio Monterrey por el Grupo F del Mundial 2026, buscando un triunfo clave para sus aspiraciones de clasificación.
  • Ambos seleccionados llegan con dudas tras malos resultados en sus amistosos previos. Suecia apuesta por su dupla ofensiva y Túnez compite con un plantel renovado.
  • Con Países Bajos y Japón como rivales en el Grupo F, sumar de a tres en este partido inicial se vuelve obligatorio para no perder terreno en la lucha por clasificar.
Resumen generado con IA

Suecia y Túnez se enfrentarán hoy desde las 23 por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 en un duelo que puede marcar el futuro de ambos seleccionados en el certamen. Con Países Bajos y Japón como los otros integrantes de la zona, sumar de a tres en el debut aparece como una obligación para no perder terreno.

El conjunto dirigido por Graham Potter no logró victorias en sus amistosos previos frente a Noruega y Grecia, aunque confía en el poder ofensivo de la dupla conformada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Túnez, por su parte, tampoco llega en su mejor momento tras sufrir derrotas ante Bélgica y Austria, además de afrontar el torneo con un plantel renovado.

Posibles formaciones de Suecia y Túnez, por el Mundial 2026 

Suecia: Kristoffer Nordfeldt o Viktor Johansson; Gabriel Gudmundsson o Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Daniel Svensson; Lucas Bergvall, Jesper Karlström; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Benjamin Nygren. DT: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat o Hazem Mastouri y Elias Saad. DT: Sabri Lamouchi.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 23.00

TV: TyC Sports y DGO

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Estadio: Estadio Monterrey

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