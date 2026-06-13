España se refugia en la tecnología para enfrentar al calor en el Mundial

Resumen para apurados
- La selección española incorporó chalecos y botas refrigerantes para combatir las altas temperaturas en Atlanta antes de su debut en el Mundial 2026 este 15 de junio.
- El preparador Carlos Cruz implementó estos dispositivos, usados en la F1, para enfriar zonas clave del cuerpo y acelerar la recuperación física ante la alta humedad y calor.
- El uso de ciencia aplicada al deporte refleja cómo la tecnología será clave para definir el rendimiento de las selecciones frente al desafío climático del Mundial 2026.
Mientras la cuenta regresiva para el debut sigue avanzando, en la concentración de España hay una preocupación que va mucho más allá de lo futbolístico. No se trata de la táctica, de la presión de un estreno mundialista ni de la dificultad que pueda presentar Cabo Verde en el debut del Mundial 2026. El rival silencioso que ocupa buena parte de la planificación de la “Roja” es el calor.
La selección dirigida por Luis de la Fuente iniciará su participación en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio frente a Cabo Verde, en Atlanta, una ciudad que durante esta época del año suele registrar temperaturas elevadas y altos niveles de humedad. Consciente de que las condiciones climáticas pueden influir de manera decisiva en el rendimiento físico de los futbolistas, el cuerpo técnico español decidió recurrir a la tecnología para minimizar los efectos del desgaste.
La estrategia fue presentada por el preparador físico Carlos Cruz, quien mostró algunos de los dispositivos que España incorporó para afrontar el desafío de competir bajo el intenso verano norteamericano. Entre ellos destacan unos chalecos refrigerantes especialmente diseñados para reducir la temperatura corporal de los jugadores y acelerar los procesos de recuperación.
“Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal. Los ponemos para intentar que la fatiga se retarde un poquito y la recuperación sea más rápida”, explicó Cruz en un video difundido por la Federación Española.
Estudios científicos
El funcionamiento es sencillo, aunque respaldado por estudios científicos. Los chalecos contienen elementos refrigerantes que permiten enfriar zonas clave del cuerpo, especialmente el pecho y la espalda. Al disminuir la temperatura interna, el organismo necesita menos esfuerzo para estabilizarse después de una actividad intensa, algo fundamental en un torneo donde los partidos se disputan con pocos días de diferencia.
La intención de España no es utilizar esta tecnología únicamente después de los entrenamientos. También existe la posibilidad de incorporarla durante la previa de los encuentros oficiales. Según explicó Cruz, una de las opciones es que los futbolistas los utilicen entre el final del calentamiento y el comienzo del partido.
“Los estamos aplicando después de los entrenamientos para ayudar a la recuperación, pero también los podríamos aplicar antes, sobre todo cuando salgamos del calentamiento. Entre el calentamiento y el inicio del partido ayudan a reducir la temperatura corporal y permiten que el jugador se sienta más recuperado para competir”, señaló.
Regulación térmica
La innovación no termina allí. Otra de las herramientas que llamó la atención fueron unas botas aislantes diseñadas para enfriar los pies y colaborar con la regulación térmica del cuerpo. Pueden utilizarse tanto descalzo como sobre los botines y tienen como objetivo reducir la sensación de calor acumulada durante el esfuerzo físico.
“Las botas son un aislante que podemos poner sobre los botines o descalzos. Ayudan igual a la recuperación. La idea es dejarlas en el descanso para que los jugadores las puedan usar y refrescar también, disminuyendo esas temperaturas corporales por los pies”, detalló el preparador físico.
Este tipo de recursos no son completamente nuevos en el deporte de alto rendimiento. De hecho, sistemas similares ya se utilizan en disciplinas como la Fórmula 1, donde los pilotos deben soportar temperaturas extremas dentro de los habitáculos durante largas competencias. Sin embargo, su incorporación en una selección de fútbol durante una Copa del Mundo refleja la creciente importancia que tiene la ciencia aplicada al deporte.
La preocupación de España no es casual. El calendario le presenta un desafío climático considerable desde el comienzo. Tanto el debut frente a Cabo Verde como el encuentro de la segunda fecha ante Arabia Saudita se disputarán en Atlanta, una de las sedes donde se esperan jornadas cercanas a los 30 grados, combinadas con altos niveles de humedad. Luego, el equipo cerrará su participación en la fase de grupos frente a Uruguay en Guadalajara, otra ciudad donde las temperaturas también podrían convertirse en un factor determinante.
Preocupación
Las condiciones meteorológicas ya han generado comentarios y preocupación en varias delegaciones que participan del Mundial 2026. Algunos entrenadores reconocieron que el calor puede alterar los ritmos de juego, aumentar el desgaste físico y obligar a modificar estrategias. En ese contexto, cada detalle adquiere una importancia especial.
España, una de las selecciones que llega con aspiraciones de protagonismo, decidió adelantarse al problema. La apuesta no pasa únicamente por el talento de sus futbolistas o por la propuesta de juego que caracteriza al equipo. También incluye una preparación específica para responder a las exigencias climáticas de un torneo que promete ser tan exigente físicamente como competitivo.
A pocos días de salir a escena, la “Roja” ya dejó en claro que busca ganar pequeñas batallas antes de que ruede la pelota. Y en un Mundial donde el calor amenaza con convertirse en un protagonista inesperado, la tecnología podría transformarse en una aliada tan importante como cualquier figura dentro del campo de juego.