España se refugia en la tecnología para enfrentar al calor en el Mundial

La preocupación de España no es casual. El calendario le presenta un desafío climático considerable desde el comienzo. Tanto el debut frente a Cabo Verde como el encuentro de la segunda fecha ante Arabia Saudita se disputarán en Atlanta, una de las sedes donde se esperan jornadas cercanas a los 30 grados, combinadas con altos niveles de humedad. Luego, el equipo cerrará su participación en la fase de grupos frente a Uruguay en Guadalajara, otra ciudad donde las temperaturas también podrían convertirse en un factor determinante.