Suiza se durmió y Qatar tuvo su premio sobre el final

Y ahí apareció su arquero, una y otra vez para mantener el marcador parejo. La única que Abunada no pudo tapar fue la de Breel Embolo, quien a los 17 minutos de la etapa inicial cambió un penal por gol. Sin embargo, lejos de bajonearse, el golero qatarí siguió agigantándose. Un remate cruzado de Dan Ndoye, un mano a mano contra Denis Zakaria, un centro-arco de Michael Aebischer, y otro tiro fuerte de Rubén Vargas chocaron contra los puños del mejor de la tarde. Luego, en su mejor intervención, se abrió de piernas para volver a bajarle la persiana a Vargas, que había rematado desde el área chica pero el portero desvió el balón con la punta del pie.