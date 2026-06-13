¡Volvé Paul, te perdonamos!

A los animales se les debe agregar una interminable lista de pitonisas, tarotistas, videntes, curanderos, chamanes y chambones que, cada cuatro años, buscan tener sus cinco minutos de fama pronosticando quién será el campeón del mundo. Los que aciertan o más se aproximan a los resultados suelen ser los que no tienen la menor idea de fútbol y, probablemente, no verán ni un partido del certamen. En definitiva, no hay conocimiento, sólo suerte. Los astros y los espíritus no saben del VAR, por ejemplo. Es así de simple.