Copa del Mundo

Luca Zidane, la carta de Argelia para regresar con protagonismo al Mundial

El arquero del Granada dejó atrás una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral para integrar la lista de una selección que vuelve a la máxima cita después de dos ausencias.

El fenómeno Luca Zidane: la apuesta de Argelia para el Mundial 2026.
El fenómeno Luca Zidane: la apuesta de Argelia para el Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Luca Zidane fue convocado por la selección de Argelia para disputar el Mundial 2026, tras superar una grave lesión, con el fin de aportar protagonismo al equipo.
  • El jugador del Granada superó una fractura de mandíbula y conmoción cerebral. Su incorporación ocurre luego de que Argelia se ausentara de las últimas dos citas mundialistas.
  • La llegada de Zidane genera un gran impacto mediático internacional para Argelia, abriendo la expectativa de que el arquero consolide su propia identidad en este torneo.
Resumen generado con IA

Luca Zidane se incorporó recientemente a la selección de Argelia y encara una apuesta de alto vuelo para los “Zorros del Desierto”, que regresan a una Copa del Mundo tras ausentarse en las dos últimas ediciones.

Sin embargo, su presencia en Estados Unidos estuvo en duda. El arquero sufrió una lesión que comprometió seriamente sus posibilidades de disputar el torneo, aunque la incertidumbre se disipó con el anuncio oficial de la lista de convocados.

Zidane, actualmente en el Granada de la Segunda División de España, integra la nómina junto al capitán Riyad Mahrez y al defensor del Lille Aissa Mandi, integrante del plantel que disputó la última Copa del Mundo de Argelia en Brasil 2014.

En un equipo en reconstrucción, el Mundial puede marcar un punto de inflexión para el arquero si logra recuperar su mejor nivel y construir una identidad propia, más allá de ser “el hijo de”.

Tanto en Argelia como en Francia, su apellido remite inevitablemente a su padre, el mítico Zinedine Zidane. El campeón del mundo de 1998 es venerado en ambos países y mantiene un fuerte vínculo con la tierra de origen de su familia.

En 2006 fue recibido como un jefe de Estado y condecorado por el entonces presidente argelino Abdelaziz Buteflika, posteriormente depuesto y fallecido.

Para Argelia, la incorporación de Luca genera un impacto mediático inmediato: aporta visibilidad internacional a la selección y refuerza su atractivo. Su llegada despertó una enorme expectativa y la prensa la calificó como un “gran golpe mediático” de la Federación Argelina de Fútbol.

“Amor por Argelia”

El futbolista suele explicar su decisión apelando al “amor” que siente su familia por el país.

“Es un sentimiento que no se puede explicar”, declaró a la revista Onze Mondial. “Tenemos una cultura argelina desde que éramos muy pequeños y son mis abuelos quienes nos transmitieron ese amor”, añadió.

“Cuando me pongo la camiseta de la selección y escucho el himno nacional, siento emociones increíbles”, aseguró.

Pese a ese vínculo afectivo, su presencia en el Mundial llegó a estar comprometida. El hijo de Zizou sufrió una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula y mentón con su club a finales de abril, durante un partido frente al Almería.

La lesión de Luca no fue el único problema para el entrenador suizo-bosnio Vladimir Petkovic. El técnico también tuvo que lidiar con las bajas de otros dos arqueros que actúan en el exterior: Anthony Mandréa, por una luxación de hombro, y Melvin Mastil, quien fue operado de una hernia inguinal.

Finalmente, Mastil (Nyon, Segunda División de Suiza) también logró recuperarse y figura entre los porteros convocados para el Mundial junto a Luca Zidane, Oussama Benbot (USM Argel) y Abdelatif Ramdane (MC Argel).

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