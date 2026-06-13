Con George Russell en la pole, Franco Colapinto largará 13° en el GP de Barcelona
Así quedó el Top 10 para la carrera en Barcelona
George Russell partirá desde la pole position y compartirá la primera fila con Lewis Hamilton. En la segunda fila estarán Kimi Antonelli y Lando Norris.
Más atrás largarán Max Verstappen e Isack Hadjar, quien sorprendió al superar a Oscar Piastri en los instantes finales de la clasificación. El australiano saldrá séptimo, por delante de Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, que completan los diez primeros lugares de la parrilla.
Terminó la Q3 y Russell se queda con la Pole Position
Así fue el accidente de Lecrerc
AY CHARLES, QUE MOMENTO EL TUYO... Leclerc perdió el control de su Ferrari y terminó abandonando la Q3 por este fuerte choque contra el muro. ¡Bandera roja!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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Se reanuda la Q3
Bandera roja
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Bandera roja después del accidente de Leclerc
Estos fueron los eliminados en la Q2
La segunda tanda de clasificación dejó afuera a seis pilotos que no lograron acceder a la definición por la pole position. Ellos fueron:
11°: Arvid Lindblad
12°: Gabriel Bortoleto
13°: Franco Colapinto
14°: Pierre Gasly
15°: Ollie Bearman
16°: Carlos Sainz
Empezó la Q3 y se definirán los primeros puestos
Final de la Q2: Colapinto quedó 13° y largará desde una posición expectante
Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3, pero completó una sólida clasificación en Barcelona al finalizar 13° con un tiempo de 1:16.191. El piloto de Alpine terminó 70 milésimas por delante de su compañero Pierre Gasly (14°) y quedó cerca del corte para avanzar a la definición por la pole. Junto con ellos, también fueron eliminados Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.
Franco Colapinto quedó afuera de la Q3 y quedó 13°
Los Alpine caen a zona de eliminación en la Q2
Colapinto y Gasly salieron a la pista
Empezó la Q2
Final de la Q1: Franco Colapinto avanzó a la segunda ronda
Gran vuelta de Colapinto: 11° y clasificación a la Q2
Franco Colapinto mejoró en su último intento de la Q1, marcó una gran vuelta y terminó en el 11° puesto, asegurando su lugar en la segunda tanda de clasificación. El piloto argentino volvió a mostrar un sólido rendimiento y se metió entre los 15 mejores del sábado en Barcelona.
Últimos cuatro minutos de Q1
Buen arranque de Alpine en la Q1
Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron sus primeros giros rápidos en la clasificación con resultados alentadores. El argentino marcó 1:17.225 y se ubicó 11°, mientras que el francés quedó 10° con un registro de 1:17.080, apenas 145 milésimas más veloz que su compañero.
Con intenso calor, comenzó la clasificación del GP de Barcelona
La qualy ya está en marcha en el Circuito de Barcelona-Cataluña bajo condiciones extremas. La temperatura del asfalto alcanza los 51 grados, un factor que podría influir en el rendimiento de los neumáticos y en los tiempos de vuelta.
Alpine espera: Colapinto y Gasly siguen en boxes
Se viene la Qualy
La vuelta de Franco
LA VUELTA DE FRANCO— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2026
Colapinto marcó 1:17.625 y finalizó en el puesto 14° en la FP3 del #BarcelonaGP.
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Así quedó la clasificación
FP3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
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Terminó la FP3: Colapinto fue 14° y Gasly 13° antes de la clasificación
Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del GP de Barcelona en el 14° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 13°. Con esos registros, ambos pilotos de Alpine se ubicaron dentro de la zona que, en principio, les permitiría superar sin inconvenientes la Q1 y avanzar a la segunda tanda de clasificación.
En los últimos tres minutos Colapinto vuelve a pista
Colapinto vuelve a boxes
Colapinto en pista para los últimos minutos
Colapinto vuelve a boxes
Franco Colapinto ocupa el 15° puesto de la tercera práctica libre con un tiempo de 1m18s586, a 2s3 del líder George Russell. El piloto argentino regresó a los boxes, mientras que su compañero Pierre Gasly sigue sin registrar una vuelta cronometrada.
Así fue el despiste de Bottas
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Se reanuda la práctica libre 3
Bandera roja por un despiste de Bottas
La tercera práctica libre fue interrumpida por una bandera roja luego de que Valtteri Bottas quedara encajado con su Cadillac en la leca. La neutralización llegó cuando restaban 25 minutos para el final de la sesión. Pierre Gasly es el único de los 22 pilotos que todavía no registró un tiempo.
Bandera roja
Russell se queda con la punta
George Russell volvió a demostrar su gran rendimiento en Barcelona y marcó el mejor tiempo con neumáticos blandos: 1m16s258. El británico superó por 351 milésimas a Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli quedó segundo a 242 milésimas de su compañero en Mercedes.
Por fin tenemos acción
After a slow start we finally have some cars on track!— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
And it's the two home heroes, Carlos and Fernando #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/FvNtYv5sUK
Primer registro de Colapinto
Franco Colapinto marcó 1m18s586 en su primer intento de la tercera práctica libre
Norris pone la primera referencia
Lando Norris marcó el primer tiempo competitivo de la tercera práctica libre al detener el cronómetro en 1m16s609.
Sale Colapinto a pista
Audi marca el ritmo inicial
Con Sergio Pérez y Valtteri Bottas de regreso en boxes, Nico Hülkenberg salió a pista y estableció la mejor marca de la sesión con un tiempo de 1m18s477. El registro dejó a Audi casi un segundo y medio por delante de Cadillac en un arranque con muy poca actividad.
Colapinto ya salió a pista en Barcelona
Franco Colapinto será de los primeros pilotos en abandonar los boxes para disputar la tercera práctica libre del GP de Barcelona.
Empezó la práctica libre 3
Gasly estrena chasis en Barcelona
Alpine confirmó que montó un nuevo chasis en el auto de Pierre Gasly para el resto del GP de Barcelona. Para realizar el cambio, el equipo utilizó una de las excepciones permitidas al toque de queda del viernes por la noche.
Lo que tenés que saber
Después de una jornada de viernes con sensaciones encontradas, Franco Colapinto afronta un sábado decisivo en el Gran Premio de Barcelona. El piloto de Alpine cerró la segunda práctica libre en el 15° puesto, a 1s625 del líder Lando Norris, y ahora tendrá una última oportunidad para encontrar el mejor funcionamiento del A526 antes de la clasificación.
La FP2 dejó a McLaren y Mercedes como grandes protagonistas. Norris marcó el mejor tiempo con un registro de 1m15s426 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell, mientras que Oscar Piastri completó el trío de punta a solo 57 milésimas. En Alpine, tanto Colapinto como Pierre Gasly finalizaron lejos de los primeros puestos y trabajarán en ajustes para acercarse a la zona de puntos.
Días y horarios del GP de Barcelona (hora argentina)
Hoy
Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
Clasificación: 11 a 12
Domingo 14 de junio
Carrera: 10