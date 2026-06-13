Con George Russell en la pole, Franco Colapinto largará 13° en el GP de Barcelona

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Así quedó el Top 10 para la carrera en Barcelona

George Russell partirá desde la pole position y compartirá la primera fila con Lewis Hamilton. En la segunda fila estarán Kimi Antonelli y Lando Norris.

Más atrás largarán Max Verstappen e Isack Hadjar, quien sorprendió al superar a Oscar Piastri en los instantes finales de la clasificación. El australiano saldrá séptimo, por delante de Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, que completan los diez primeros lugares de la parrilla.