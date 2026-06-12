Anya Taylor-Joy volvió a demostrar su amor por Argentina y causó furor en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La actriz Anya Taylor-Joy causó furor al asistir al partido de EE.UU. vs. Paraguay en Los Ángeles con la camiseta de Argentina para demostrar su afecto por ese país.
- La imagen se viralizó rápidamente en redes. No es la primera vez que la actriz, que vivió su infancia en Buenos Aires, expresa públicamente su fuerte vínculo con Argentina.
- El gesto desató miles de elogios y memes, consolidando a la protagonista como una figura muy querida por el público argentino y destacando su impacto cultural en el Mundial.
En una jornada cargada de fútbol y emociones por el Mundial 2026, una figura ajena al campo de juego terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche. Mientras Estados Unidos y Paraguay disputaban su partido por el Grupo D en el Los Ángeles Stadium, todas las miradas se posaron sobre Anya Taylor-Joy, quien sorprendió con un gesto que rápidamente conquistó a los argentinos.
La reconocida actriz de Hollywood fue captada en las tribunas siguiendo las alternativas del encuentro, pero lo que más llamó la atención no fue su presencia en el estadio, sino la camiseta que eligió para la ocasión. Taylor-Joy apareció luciendo la casaca de la Selección Argentina, un detalle que no tardó en viralizarse en las redes sociales.
Anya Taylor-Joy at the Paraguay vs USA world cup game wearing the Argentina jersey ð¦ð· ðpic.twitter.com/vzFomS8DOL— best of anya taylor-joy (@anyafolders) June 13, 2026
Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartieron fotos y videos de la actriz, mientras los comentarios destacaban una vez más el vínculo especial que mantiene con Argentina. Muchos interpretaron su elección como una nueva muestra de cariño hacia el país, pese a que el encuentro no tenía participación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
No es la primera vez que Taylor-Joy deja en evidencia su conexión con la cultura argentina. La actriz pasó parte de su infancia en Buenos Aires y en numerosas entrevistas habló con afecto sobre esa etapa de su vida. Además, suele mencionar su gusto por las costumbres locales, desde las empanadas hasta el mate, y no oculta su cercanía con el país cada vez que tiene la oportunidad.
Una imagen que se volvió viral
La presencia de la protagonista de Gambito de Dama con la camiseta albiceleste en pleno Mundial generó una catarata de reacciones, memes y mensajes de admiración. En una noche marcada por el fútbol, Anya volvió a demostrar que su vínculo con Argentina sigue intacto y terminó transformándose, por unas horas, en una de las figuras más comentadas de la Copa del Mundo.