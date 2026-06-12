Anya Taylor-Joy volvió a demostrar su amor por Argentina y causó furor en el Mundial 2026

En una jornada cargada de fútbol y emociones por el Mundial 2026, una figura ajena al campo de juego terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche. Mientras Estados Unidos y Paraguay disputaban su partido por el Grupo D en el Los Ángeles Stadium, todas las miradas se posaron sobre Anya Taylor-Joy, quien sorprendió con un gesto que rápidamente conquistó a los argentinos.