Mundial 2026

Uno por uno: así fueron los tres goles con los que Estados Unidos aplasta a Paraguay en el Mundial 2026

Un gol en contra de Bobadilla y un doblete de Balogun explican la amplia diferencia al cierre de la etapa inicial.

Uno por uno: así fueron los tres goles con los que Estados Unidos aplasta a Paraguay en el Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. vence 3-0 a Paraguay en el Mundial 2026 por el Grupo D, gracias a su gran eficacia ofensiva y presión táctica durante el primer tiempo de juego.
  • El equipo de Pochettino dominó con un autogol de Bobadilla y un doblete de Balogun, capitalizando las fallas defensivas de Paraguay tras un prometedor inicio guaraní.
  • Esta sólida ventaja encamina a EE.UU. a un triunfo clave en su debut del Mundial 2026, consolidando el proyecto de Pochettino de cara al resto de la fase de grupos.
Resumen generado con IA

Estados Unidos cerró un primer tiempo perfecto y se fue al descanso con una contundente ventaja de 3-0 frente a Paraguay, en un duelo correspondiente al Grupo D del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró eficacia en ataque, intensidad en la presión y aprovechó las desatenciones defensivas de una selección paraguaya que nunca logró asentarse en el partido.

La apertura del marcador llegó muy temprano, a los seis minutos. Tras una jugada ofensiva estadounidense, Damián Bobadilla intentó despejar dentro del área, pero terminó empujando la pelota contra su propio arco. El gol en contra golpeó a Paraguay, que había comenzado mejor y había generado la primera situación clara del encuentro con un remate de Antonio Sanabria que obligó a intervenir al arquero Matthew Freese.

Con el resultado a favor, Estados Unidos asumió el control del juego y encontró espacios cada vez con mayor facilidad. A los 30 minutos apareció Folarin Balogun, que recibió una asistencia de Christian Pulisic y definió dentro del área para establecer el 2-0. Apenas tres minutos antes, el delantero ya había festejado otro tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

Balogun, la gran figura de la primera etapa

Lejos de conformarse, el seleccionado local mantuvo la presión y siguió acumulando situaciones de peligro. Paraguay resistió gracias a varias intervenciones de Orlando Gill, quien evitó una diferencia aún mayor al contener remates de Malik Tillman y Sergiño Dest. Sin embargo, en el tiempo agregado llegó un nuevo golpe: a los 49 minutos, otra vez Balogun apareció en el área para convertir el tercer tanto y firmar su doblete.

La diferencia en el marcador refleja lo ocurrido durante los primeros 45 minutos. Estados Unidos fue más profundo, efectivo y dominante, mientras que Paraguay sufrió cada avance rival y dependió demasiado de su arquero para mantenerse en partido. Con el 3-0 parcial, el conjunto norteamericano quedó muy cerca de sumar una victoria clave en el arranque de su camino mundialista.

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