Uno por uno: así fueron los tres goles con los que Estados Unidos aplasta a Paraguay en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- EE.UU. vence 3-0 a Paraguay en el Mundial 2026 por el Grupo D, gracias a su gran eficacia ofensiva y presión táctica durante el primer tiempo de juego.
- El equipo de Pochettino dominó con un autogol de Bobadilla y un doblete de Balogun, capitalizando las fallas defensivas de Paraguay tras un prometedor inicio guaraní.
- Esta sólida ventaja encamina a EE.UU. a un triunfo clave en su debut del Mundial 2026, consolidando el proyecto de Pochettino de cara al resto de la fase de grupos.
Estados Unidos cerró un primer tiempo perfecto y se fue al descanso con una contundente ventaja de 3-0 frente a Paraguay, en un duelo correspondiente al Grupo D del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró eficacia en ataque, intensidad en la presión y aprovechó las desatenciones defensivas de una selección paraguaya que nunca logró asentarse en el partido.
La apertura del marcador llegó muy temprano, a los seis minutos. Tras una jugada ofensiva estadounidense, Damián Bobadilla intentó despejar dentro del área, pero terminó empujando la pelota contra su propio arco. El gol en contra golpeó a Paraguay, que había comenzado mejor y había generado la primera situación clara del encuentro con un remate de Antonio Sanabria que obligó a intervenir al arquero Matthew Freese.
Â¡UNA PICARDÃA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevÃ³ puesta la pelota y marcÃ³ en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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Con el resultado a favor, Estados Unidos asumió el control del juego y encontró espacios cada vez con mayor facilidad. A los 30 minutos apareció Folarin Balogun, que recibió una asistencia de Christian Pulisic y definió dentro del área para establecer el 2-0. Apenas tres minutos antes, el delantero ya había festejado otro tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada.
Â¡Â¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÃN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... Â¿El festejo? Â¡en la cara de Alfaro!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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Balogun, la gran figura de la primera etapa
Lejos de conformarse, el seleccionado local mantuvo la presión y siguió acumulando situaciones de peligro. Paraguay resistió gracias a varias intervenciones de Orlando Gill, quien evitó una diferencia aún mayor al contener remates de Malik Tillman y Sergiño Dest. Sin embargo, en el tiempo agregado llegó un nuevo golpe: a los 49 minutos, otra vez Balogun apareció en el área para convertir el tercer tanto y firmar su doblete.
Balogun dejÃ³ en el piso a Alderete, gambeteÃ³ a Gustavo GÃ³mez y la COLGÃ DEL ÃNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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La diferencia en el marcador refleja lo ocurrido durante los primeros 45 minutos. Estados Unidos fue más profundo, efectivo y dominante, mientras que Paraguay sufrió cada avance rival y dependió demasiado de su arquero para mantenerse en partido. Con el 3-0 parcial, el conjunto norteamericano quedó muy cerca de sumar una victoria clave en el arranque de su camino mundialista.