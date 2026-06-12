Uno por uno: así fueron los tres goles con los que Estados Unidos aplasta a Paraguay en el Mundial 2026

La apertura del marcador llegó muy temprano, a los seis minutos. Tras una jugada ofensiva estadounidense, Damián Bobadilla intentó despejar dentro del área, pero terminó empujando la pelota contra su propio arco. El gol en contra golpeó a Paraguay, que había comenzado mejor y había generado la primera situación clara del encuentro con un remate de Antonio Sanabria que obligó a intervenir al arquero Matthew Freese.