Se terminó el sueño para Tarucas: perdió con Dogos XV por 35 a 13 en la semifinal del Súper Rugby Américas

Lo que tenés que saber

Es eliminación directa, a partido único: el que gana avanza a la final del viernes 19 y el que pierde queda afuera. En la otra semifinal, que se jugará desde las 21.15, Pampas recibe a Capibaras en el CASI, y el vencedor de ese cruce será el rival en la definición. La final tendrá como local al equipo mejor ubicado en la tabla regular.