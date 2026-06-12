Se terminó el sueño para Tarucas: perdió con Dogos XV por 35 a 13 en la semifinal del Súper Rugby Américas

Final del partido
Roger, de penal, estira nuevamente la ventaja
Dogos XV, con un pie en la final
63': Roger, de penal, estira la ventaja para el conjunto local.
Roger estira la ventaja para Dogos XV
Ferro, de penal, descuenta para Tarucas
Conversión de Ferro para Tarucas
48': la franquicia del NOA pierde ahora por 26 a 10.
Try de Tarucas
47': Mateo Pasquini aprovechó la ocasión y descuenta para Tarucas.
Dogos XV estira la ventaja
42': Tomás Montilla nuevamente convirtió un try, mientras que Roger acertó en la conversión.
Comenzó el segundo tiempo
Final de la primera mitad
Ferro descuenta para Tarucas
40': Stefano Ferro, de penal, descontó para la franquicia del NOA.
Dogos XV es superior y sigue en ventaja
39': Tomás Montilla realizó el try, pero Dogos XV falló en la conversión.
Dogos XV estira la ventaja
31': Nicolás Viola realizó el try, mientras que Roger acertó en la conversión.
Try y conversión de Dogos XV
15': Enzo Ocampo realizó el try, mientras que el ex Tarucas Nicolás Roger estiró la ventaja con la conversión.
Partido parejo en Córdoba
Tarucas busca la ventaja, pero Dogos XV también impone condiciones.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.
Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos
Salen los equipos al campo de juego
Se vive un gran marco en Córdoba para la semifinal entre Tarucas y Dogos XV. Los equipos salieron con una canción del Indio Solari.
Así se encuentra el campo de juego
La formación de Dogos XV
Formación confirmada para Tarucas
Lo que tenés que saber
Es eliminación directa, a partido único: el que gana avanza a la final del viernes 19 y el que pierde queda afuera. En la otra semifinal, que se jugará desde las 21.15, Pampas recibe a Capibaras en el CASI, y el vencedor de ese cruce será el rival en la definición. La final tendrá como local al equipo mejor ubicado en la tabla regular.