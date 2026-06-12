EN VIVO: Tarucas visita a Dogos XV en Córdoba por un lugar en la final del Súper Rugby Américas

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19:07 hs
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.
19:06 hs
Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos
19:05 hs
Salen los equipos al campo de juego
Se vive un gran marco en Córdoba para la semifinal entre Tarucas y Dogos XV. Los equipos salieron con una canción del Indio Solari.
18:30 hs
Así se encuentra el campo de juego
18:25 hs
La formación de Dogos XV
18:24 hs
Formación confirmada para Tarucas
Lo que tenés que saber
Es eliminación directa, a partido único: el que gana avanza a la final del viernes 19 y el que pierde queda afuera. En la otra semifinal, que se jugará desde las 21.15, Pampas recibe a Capibaras en el CASI, y el vencedor de ese cruce será el rival en la definición. La final tendrá como local al equipo mejor ubicado en la tabla regular.