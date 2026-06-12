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EN VIVO: Tarucas visita a Dogos XV en Córdoba por un lugar en la final del Súper Rugby Américas

EN VIVO: Tarucas visita a Dogos XV en Córdoba por un lugar en la final del Súper Rugby Américas
Foto de Gonzalo Vera/LA GACETA.

La franquicia del NOA juega desde las 19 en cancha de Córdoba Athletic frente al mejor equipo de la fase regular. El ganador jugará la final del viernes 19.

Hace 13 Min
19:07 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.

19:06 hs

Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos

Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos
19:05 hs

Salen los equipos al campo de juego

Se vive un gran marco en Córdoba para la semifinal entre Tarucas y Dogos XV. Los equipos salieron con una canción del Indio Solari.

18:30 hs

Así se encuentra el campo de juego

Así se encuentra el campo de juego

Lo que tenés que saber

Es eliminación directa, a partido único: el que gana avanza a la final del viernes 19 y el que pierde queda afuera. En la otra semifinal, que se jugará desde las 21.15, Pampas recibe a Capibaras en el CASI, y el vencedor de ese cruce será el rival en la definición. La final tendrá como local al equipo mejor ubicado en la tabla regular.

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