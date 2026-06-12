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EN VIVO: Tarucas pierde con Dogos XV por 35 a 13 en la semifinal del Súper Rugby Américas

EN VIVO: Tarucas pierde con Dogos XV por 35 a 13 en la semifinal del Súper Rugby Américas

El partido se disputa cancha de Córdoba Athletic frente al mejor equipo de la fase regular. El ganador jugará la final del viernes 19.

Hace 10 Min
20:41 hs

Roger, de penal, estira nuevamente la ventaja

20:34 hs

Dogos XV, con un pie en la final

63': Roger, de penal, estira la ventaja para el conjunto local.

20:30 hs

Roger estira la ventaja para Dogos XV

20:23 hs

Ferro, de penal, descuenta para Tarucas

20:16 hs

Conversión de Ferro para Tarucas

48': la franquicia del NOA pierde ahora por 26 a 10.

20:15 hs

Try de Tarucas

47': Mateo Pasquini aprovechó la ocasión y descuenta para Tarucas.

20:10 hs

Dogos XV estira la ventaja

42': Tomás Montilla nuevamente convirtió un try, mientras que Roger acertó en la conversión.

20:07 hs

Comenzó el segundo tiempo

19:55 hs

Final de la primera mitad

19:54 hs

Ferro descuenta para Tarucas

40': Stefano Ferro, de penal, descontó para la franquicia del NOA.

19:52 hs

Dogos XV es superior y sigue en ventaja

39': Tomás Montilla realizó el try, pero Dogos XV falló en la conversión. 

19:42 hs

Dogos XV estira la ventaja

31': Nicolás Viola realizó el try, mientras que Roger acertó en la conversión. 

19:26 hs

Try y conversión de Dogos XV

15': Enzo Ocampo realizó el try, mientras que el ex Tarucas Nicolás Roger estiró la ventaja con la conversión.

19:21 hs

Partido parejo en Córdoba

Tarucas busca la ventaja, pero Dogos XV también impone condiciones. 

19:07 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.

19:06 hs

Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos

Hinchas de Tarucas le ponen todo el color a la salida de los equipos
19:05 hs

Salen los equipos al campo de juego

Se vive un gran marco en Córdoba para la semifinal entre Tarucas y Dogos XV. Los equipos salieron con una canción del Indio Solari.

18:30 hs

Así se encuentra el campo de juego

Así se encuentra el campo de juego

Lo que tenés que saber

Es eliminación directa, a partido único: el que gana avanza a la final del viernes 19 y el que pierde queda afuera. En la otra semifinal, que se jugará desde las 21.15, Pampas recibe a Capibaras en el CASI, y el vencedor de ese cruce será el rival en la definición. La final tendrá como local al equipo mejor ubicado en la tabla regular.

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