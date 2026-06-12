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EN VIVO Fórmula 1: seguí la primera práctica de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El piloto argentino afronta una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya y busca seguir sumando experiencia con Alpine.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputa en el tradicional Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, de 4,657 kilómetros de extensión y 14 curvas, es uno de los más exigentes del calendario por la combinación de sectores rápidos y técnicos, y la carrera está pactada a 66 vueltas. 

Cronograma 

Hoy

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30

Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10 

Temas BarcelonaFórmula 1CataluñaMax VerstappenArgentinaPierre GaslyLando NorrisOscar Piastri
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