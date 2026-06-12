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F1: Colapinto finalizó en el puesto 15 en la segunda práctica libre del GP de Barceloa

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El piloto argentino afronta una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya y busca seguir sumando experiencia con Alpine.

Hace 1 Min
12:54 hs

El desempeño de Alpine en la segunda práctica libre

12:49 hs

Norris, Russell y Piastri, los mejores tiempos parciales de la FP2

El campeón defensor Lando Norris (McLaren) lidera la segunda práctica libre, en el primer día de competencias en el Gran Premio de Barcelona. Lo siguen en el cronómetro George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

Los Alpine todavía no encuentran sus mejores rendimientos, con el argentino Franco Colapinto en el puesto 15° y con Pierre Gasly en el 16°. Restan 10 minutos para que termine el ensayo.

12:47 hs

Norris es el más rápido de la segunda práctica libre

12:44 hs

El argentino se ubica en el puesto 15 en la segunda prueba libre

09:32 hs

Bandera a cuadros: Colapinto cerró la FP1 en el décimo puesto

Finalizó la primera práctica libre del GP de Barcelona y Franco Colapinto dejó una buena imagen. El argentino completó 26 vueltas y terminó décimo con un mejor registro de 1m17s893, a un segundo y medio del líder de la sesión.

09:29 hs

Colapinto apuesta por la goma media en el cierre

Franco Colapinto pasó por boxes y montó nuevamente el neumático amarillo para afrontar los últimos minutos de la sesión. Restan apenas tres minutos para el final de la práctica en Barcelona. 

09:27 hs

Gasly y Colapinto se preparan para el último intento

Pierre Gasly regresó a boxes tras completar 23 vueltas y quedó 17°, sin mejorar su tiempo en un plan de trabajo diferente al resto. Poco después, Stuart Barlow también llamó a Franco Colapinto para preparar la salida final.

09:19 hs

Siguen las repercusiones por el caso Gasly

La polémica está lejos de terminar. Según informó el periodista Adam Cooper desde el paddock de Barcelona, Red Bull y McLaren presentaron una intención de apelación contra la decisión que restituyó el podio de Pierre Gasly. La medida les permite ganar tiempo mientras buscan recuperar el tercer puesto para Isack Hadjar y el cuarto para Oscar Piastri. 

09:15 hs

Por poco

09:12 hs

Russell estira la diferencia

George Russell sigue marcando el ritmo en Barcelona y baja su tiempo a 1:16.363. El británico fue 0.684 más rápido que Max Verstappen, su inmediato perseguidor. 

09:09 hs

Promedios de la sesión

09:05 hs

Colapinto mejora y se mantiene en el top 10

Franco Colapinto bajó su registro a 1:19.169 y escaló hasta el noveno puesto. En paralelo, Pierre Gasly informó por radio que está sufriendo inconvenientes con los frenos de su Alpine. 

09:04 hs

Colapinto y Gasly regresan a boxes

Alpine llamó a sus dos pilotos al box tras completar sus primeras tandas con neumáticos medios. Colapinto vuelve después de 11 vueltas y marcha noveno, mientras que Gasly ingresó tras 15 giros y se ubica 11°

08:57 hs

Le quitaron las sanciones a Gasly

08:53 hs

Russell toma la punta

George Russell marca el ritmo en el inicio de la carrera con un tiempo de 1:17.353. Detrás suyo aparece Oscar Piastri, que se ubica segundo con un registro de 1:17.555. 

08:50 hs

Buen arranque de Colapinto: P10 en su primera vuelta

Franco Colapinto completó su primer giro cronometrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya con un tiempo de 1m19s914, registro que lo ubicó provisionalmente en el décimo puesto. El argentino quedó a apenas cinco décimas de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en los primeros compases de la carrera.

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputa en el tradicional Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, de 4,657 kilómetros de extensión y 14 curvas, es uno de los más exigentes del calendario por la combinación de sectores rápidos y técnicos, y la carrera está pactada a 66 vueltas. 

Cronograma 

Hoy

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30

Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10 

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