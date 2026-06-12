F1: Colapinto finalizó en el puesto 15 en la segunda práctica libre del GP de Barceloa

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Norris, Russell y Piastri, los mejores tiempos parciales de la FP2

El campeón defensor Lando Norris (McLaren) lidera la segunda práctica libre, en el primer día de competencias en el Gran Premio de Barcelona. Lo siguen en el cronómetro George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

Los Alpine todavía no encuentran sus mejores rendimientos, con el argentino Franco Colapinto en el puesto 15° y con Pierre Gasly en el 16°. Restan 10 minutos para que termine el ensayo.