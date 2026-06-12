F1: Colapinto finalizó en el puesto 15 en la segunda práctica libre del GP de Barceloa

El desempeño de Alpine en la segunda práctica libre
FP2 - 50/60 MINS:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026
Last 10 minutes of the day. Pushing to get as much data as possible to analyse tonight.
FC43 P15
PG10 P16
Norris, Russell y Piastri, los mejores tiempos parciales de la FP2
El campeón defensor Lando Norris (McLaren) lidera la segunda práctica libre, en el primer día de competencias en el Gran Premio de Barcelona. Lo siguen en el cronómetro George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).
Los Alpine todavía no encuentran sus mejores rendimientos, con el argentino Franco Colapinto en el puesto 15° y con Pierre Gasly en el 16°. Restan 10 minutos para que termine el ensayo.
Norris es el más rápido de la segunda práctica libre
El argentino se ubica en el puesto 15 en la segunda prueba libre
Bandera a cuadros: Colapinto cerró la FP1 en el décimo puesto
Finalizó la primera práctica libre del GP de Barcelona y Franco Colapinto dejó una buena imagen. El argentino completó 26 vueltas y terminó décimo con un mejor registro de 1m17s893, a un segundo y medio del líder de la sesión.
Colapinto apuesta por la goma media en el cierre
Franco Colapinto pasó por boxes y montó nuevamente el neumático amarillo para afrontar los últimos minutos de la sesión. Restan apenas tres minutos para el final de la práctica en Barcelona.
Gasly y Colapinto se preparan para el último intento
Pierre Gasly regresó a boxes tras completar 23 vueltas y quedó 17°, sin mejorar su tiempo en un plan de trabajo diferente al resto. Poco después, Stuart Barlow también llamó a Franco Colapinto para preparar la salida final.
Siguen las repercusiones por el caso Gasly
La polémica está lejos de terminar. Según informó el periodista Adam Cooper desde el paddock de Barcelona, Red Bull y McLaren presentaron una intención de apelación contra la decisión que restituyó el podio de Pierre Gasly. La medida les permite ganar tiempo mientras buscan recuperar el tercer puesto para Isack Hadjar y el cuarto para Oscar Piastri.
Por poco
¡ESO ESTUVO CERCA! Bortoleto se fue de la pista y casi termina chocando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Russell estira la diferencia
George Russell sigue marcando el ritmo en Barcelona y baja su tiempo a 1:16.363. El británico fue 0.684 más rápido que Max Verstappen, su inmediato perseguidor.
Promedios de la sesión
Our top 10 at the halfway mark in FP1— Formula 1 (@F1) June 12, 2026
Russell
Piastri
Leclerc
Lawson
Lindblad
Verstappen
Aron
Vesti
Colapinto
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Colapinto mejora y se mantiene en el top 10
Franco Colapinto bajó su registro a 1:19.169 y escaló hasta el noveno puesto. En paralelo, Pierre Gasly informó por radio que está sufriendo inconvenientes con los frenos de su Alpine.
Colapinto y Gasly regresan a boxes
Alpine llamó a sus dos pilotos al box tras completar sus primeras tandas con neumáticos medios. Colapinto vuelve después de 11 vueltas y marcha noveno, mientras que Gasly ingresó tras 15 giros y se ubica 11°
Le quitaron las sanciones a Gasly
BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix— Formula 1 (@F1) June 12, 2026
The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i
Russell toma la punta
George Russell marca el ritmo en el inicio de la carrera con un tiempo de 1:17.353. Detrás suyo aparece Oscar Piastri, que se ubica segundo con un registro de 1:17.555.
George Russell is our early pacesetter...— Formula 1 (@F1) June 12, 2026
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Buen arranque de Colapinto: P10 en su primera vuelta
Franco Colapinto completó su primer giro cronometrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya con un tiempo de 1m19s914, registro que lo ubicó provisionalmente en el décimo puesto. El argentino quedó a apenas cinco décimas de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en los primeros compases de la carrera.
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputa en el tradicional Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, de 4,657 kilómetros de extensión y 14 curvas, es uno de los más exigentes del calendario por la combinación de sectores rápidos y técnicos, y la carrera está pactada a 66 vueltas.
Cronograma
Hoy
Práctica libre 1: 8.30 a 9.30
Práctica libre 2: 12 a 13
Sábado 13 de junio
Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
Clasificación: 11 a 12
Domingo 14 de junio
Carrera: 10