Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputa en el tradicional Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, de 4,657 kilómetros de extensión y 14 curvas, es uno de los más exigentes del calendario por la combinación de sectores rápidos y técnicos, y la carrera está pactada a 66 vueltas.

Cronograma

Hoy

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30

Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10