"¿Todavía les duele Qatar?": un hincha argentino desafió los abucheos de una multitud mexicana en el Fan Fest de Guadalajara

A pesar del folclore instalado en la memoria colectiva del país anfitrión, la intensidad de esta enemistad siempre llamó la atención de los propios protagonistas. El mismísimo Lionel Messi manifestó en el pasado su sorpresa por la bronca de la hinchada mexicana, declarando que ellos se pusieron en una posición de rivalidad que realmente no existe y relativizando el enfrentamiento al asegurar que no hay una comparación real entre ambos países.