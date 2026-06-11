"¿Todavía les duele Qatar?": un hincha argentino desafió los abucheos de una multitud mexicana en el Fan Fest de Guadalajara
En pleno debut de la selección local frente a Sudáfrica, un fanático albiceleste se volvió viral tras cruzar el búnker de los hinchas aztecas vistiendo la camiseta argentina. Lejos de achicarse ante los insultos, redobló la apuesta filmándolos y saltando de frente a la marea local.
Resumen para apurados
- Un hincha argentino desafió los abucheos de simpatizantes mexicanos en el Fan Fest de Guadalajara, durante el inicio del Mundial 2026, reavivando la rivalidad futbolística.
- El joven cruzó el predio con la camiseta albiceleste y grabó las provocaciones. El cruce evoca la histórica paternidad de Argentina, consolidada tras el triunfo en Qatar 2022.
- El hecho se viralizó y expone la persistente tensión entre ambas aficiones, marcando el tono del folclore y la convivencia digital durante el transcurso de la Copa del Mundo.
El inicio del Mundial 2026 en México combinó una enorme fiesta popular con las inevitables tensiones y rivalidades. Mientras la selección anfitriona hacía su debut en el césped frente a Sudáfrica, la atención en las plataformas digitales se desvió rápidamente hacia un picante episodio captado en video durante el concurrido Fan Fest de Guadalajara.
La reacción del fanático que se volvió viral
En las imágenes que inundaron las redes sociales, se observa a un joven argentino cruzando el predio con total seguridad mientras lucía la camiseta de la Selección de su país frente a un nutridísimo grupo de simpatizantes locales. El paso del aficionado no pasó inadvertido y generó reacciones airadas de inmediato.
Un argentino pasó caminando con la CAMISETA PUESTA por el Fan Fest del Mundial en Guadalajara y FUE ABUCHEADO POR LOS MEXICANOS.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026
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Lejos de amedrentarse o responder con violencia ante la catarata de insultos que le lanzaron los presentes mientras aguardaban el partido de México, el fanático —quien caminaba acompañado por otra persona— optó por una particular provocación. Sacó su teléfono celular para registrar los agravios, se plantó con firmeza de frente a sus adversarios, saltó y agitó los brazos emulando el clima de una tribuna a otra.
El recuerdo de Qatar y una rivalidad unilateral
La repercusión digital no se hizo esperar y los usuarios reflotaron de inmediato la histórica paternidad futbolística en las Copas del Mundo, donde la Argentina siempre salió victoriosa cada vez que le tocó cruzarse con México. En los comentarios del video circuló con fuerza la frase “todavía les duele Qatar”, en alusión al partido de la pasada edición mundialista que la selección sudamericana ganó por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.
A pesar del folclore instalado en la memoria colectiva del país anfitrión, la intensidad de esta enemistad siempre llamó la atención de los propios protagonistas. El mismísimo Lionel Messi manifestó en el pasado su sorpresa por la bronca de la hinchada mexicana, declarando que ellos se pusieron en una posición de rivalidad que realmente no existe y relativizando el enfrentamiento al asegurar que no hay una comparación real entre ambos países.
La otra cara del Fan Fest
En contraste con el tenso cruce que protagonizó el hincha de la camiseta albiceleste, la zona de aficionados de Guadalajara también dejó una postal de verdadera camaradería mundialista. Otro video viralizado en el mismo predio mostró una escena completamente distinta, en la que los mismos fanáticos mexicanos levantaron en andas a un simpatizante de Corea del Sur —combinado que comparte el Grupo A—, sumándolo a los festejos entre cantos coordinados y abrazos de bienvenida.