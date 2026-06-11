Tres expulsiones y máxima tensión: México derrotó 2 a 0 a Sudáfrica y puso en marcha el Mundial
Resumen para apurados
- México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, tras un juego que dominó con autoridad pero finalizó con tres expulsados.
- Con goles de Quiñones y Jiménez, el local dominó la posesión y los remates. Sin embargo, el tramo final se volvió tenso y dejó dos expulsados sudafricanos y uno mexicano.
- El debut triunfal ilusiona a México, aunque el DT Aguirre deberá corregir la falta de eficacia. Sudáfrica inicia con muchas dudas y escasas chances de avanzar de ronda.
El Mundial 2026 ya está en marcha y su partido inaugural dejó una conclusión inmediata: México ganó con autoridad, pero la diferencia pudo haber sido mucho mayor. En un estadio Azteca colmado y envuelto en clima de fiesta, el seleccionado local derrotó por 2 a 0 a una muy pobre Sudáfrica que nunca logró estar a la altura del estreno mundialista. El resultado terminó siendo corto para lo que mostraron ambos equipos a lo largo de los 90 minutos.
Desde el arranque quedó claro que el encuentro se jugaría casi exclusivamente en campo sudafricano. México presionó alto, recuperó rápido la pelota y encontró espacios con facilidad ante un rival impreciso, lento para salir desde el fondo y con enormes dificultades para conectar pases. La apertura del marcador llegó apenas a los ocho minutos gracias a Julián Quiñones, que aprovechó un error defensivo y convirtió el primer gol de la Copa del Mundo. A partir de ese momento, el conjunto de Javier Aguirre manejó los tiempos y generó una sensación permanente de peligro.
Lo llamativo fue que México no consiguió traducir esa superioridad en una diferencia más amplia. Las estadísticas reflejan el dominio: 60% de posesión, 16 remates al arco y una enorme cantidad de llegadas claras. Sin embargo, entre las intervenciones del arquero Ronwen Williams, algunos errores en la definición y una cuota de ansiedad propia del debut, el marcador permaneció abierto durante gran parte de la tarde. Quiñones estuvo cerca de marcar más de una vez, Raúl Jiménez también tuvo varias oportunidades y hasta un remate pegó en el palo cuando parecía tener destino de red.
Sudáfrica, por su parte, ofreció muy poco. Apenas registró tres tiros al arco en todo el partido y prácticamente nunca logró inquietar a Raúl Rangel. El equipo africano sufrió cada vez que México aceleró y terminó dependiendo exclusivamente de su arquero para evitar una derrota más amplia. La expulsión de Sphephelo Sithole al inicio del segundo tiempo terminó por evidenciar aún más las limitaciones de un seleccionado que se vio superado en todos los aspectos del juego.
Una ventaja mayor, pero con más expulsados
Con un hombre más, México encontró el segundo gol gracias a un cabezazo de Raúl Jiménez y comenzó a administrar energías. Sin embargo, el tramo final se ensució innecesariamente. Las faltas se multiplicaron, aparecieron las discusiones y el árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró tres tarjetas rojas en total: dos para Sudáfrica y una para César Montes de México. Así terminó el primer partido del Mundial. El local cumplió, mostró momentos de muy buen fútbol y dejó señales positivas, aunque también la sensación de haber desperdiciado una oportunidad ideal para firmar una goleada histórica. Sudáfrica, en cambio, arrancó el torneo dejando más dudas que certezas y con una actuación que difícilmente pueda sostener sus aspiraciones de clasificación.