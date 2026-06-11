Tres expulsiones y máxima tensión: México derrotó 2 a 0 a Sudáfrica y puso en marcha el Mundial

Lo llamativo fue que México no consiguió traducir esa superioridad en una diferencia más amplia. Las estadísticas reflejan el dominio: 60% de posesión, 16 remates al arco y una enorme cantidad de llegadas claras. Sin embargo, entre las intervenciones del arquero Ronwen Williams, algunos errores en la definición y una cuota de ansiedad propia del debut, el marcador permaneció abierto durante gran parte de la tarde. Quiñones estuvo cerca de marcar más de una vez, Raúl Jiménez también tuvo varias oportunidades y hasta un remate pegó en el palo cuando parecía tener destino de red.