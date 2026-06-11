LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y a media mañana vas a poder disfrutar de “Conexión Play”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos
1

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
2

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
3

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
4

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”
5

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Ranking notas premium
La radicalización del peronismo jaldista
1

La radicalización del peronismo jaldista

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
2

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector
3

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?
4

El secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién está detrás del envío de la droga?

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
5

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Más Noticias
Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Comentarios