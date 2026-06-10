El árbitro del Mundial que fue deportado de EE.UU. regresó a Somalia como un héroe y dejó una promesa

Omar Abdulkadir Artan volvió a Somalia envuelto en una mezcla de frustración y orgullo. El árbitro que estaba a punto de convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo regresó a Mogadiscio después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le impidieran ingresar al país, pero lejos de encontrar indiferencia, recibió una bienvenida multitudinaria.