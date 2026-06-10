El árbitro del Mundial que fue deportado de EE.UU. regresó a Somalia como un héroe y dejó una promesa

Omar Abdulkadir Artan volvió a Somalia envuelto en una mezcla de frustración y orgullo. El árbitro que estaba a punto de convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo regresó a Mogadiscio después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le impidieran ingresar al país, pero lejos de encontrar indiferencia, recibió una bienvenida multitudinaria.
Decenas de aficionados, periodistas y autoridades se acercaron al Aeropuerto Internacional Aden Adde para recibirlo. Entre aplausos, flores y banderas nacionales, Artan fue homenajeado como uno de los grandes representantes del deporte somalí.
Las imágenes de su llegada rápidamente recorrieron las redes sociales. En varias de ellas se lo observa caminando entre la multitud con una enorme bandera de Somalia sobre los hombros, mientras recibe muestras de afecto de personas que consideraron injusta su exclusión del Mundial.
Lejos de mostrarse abatido por el episodio, el árbitro transmitió un mensaje de optimismo y resiliencia. “No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, afirmó ante los medios locales.
Referee Omar Artan received a hero's welcome when he landed back in Somalia today ð¸ð´ð— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 10, 2026
The 34-year-old was set to make history as the first person from his country to officiate at a World Cup, but was denied entry.
(via @nasrabashiir) pic.twitter.com/R82tm8o3z3
Artan también dejó una promesa que rápidamente se viralizó entre los aficionados africanos. “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, aseguró.
El respaldo hacia el juez no tardó en llegar desde distintos sectores. El ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, destacó que el árbitro “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y sostuvo que este contratiempo no afectará su carrera internacional.
En la misma línea se expresó el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, quien manifestó su deseo de que Artan pueda convertirse en uno de los mejores árbitros del mundo en los próximos años.
¿Qué pasó con el arbitro?
El episodio ocurrió el pasado 6 de junio cuando el árbitro aterrizó en Miami procedente de Estambul. Según explicaron desde el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, fue considerado “inadmisible” durante el proceso de verificación migratoria y no pudo ingresar al país.
La noticia generó repercusión internacional debido a que Artan había sido distinguido recientemente como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y era una de las historias más inspiradoras de la Copa del Mundo.
Aunque el sueño de dirigir en el Mundial 2026 quedó truncado de manera inesperada, el somalí dejó en claro que considera este episodio apenas una pausa en su carrera. Con el respaldo de todo un país, ya comenzó a pensar en la próxima oportunidad para cumplir el objetivo que le fue arrebatado a último momento.