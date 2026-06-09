Argentina goleó a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
La Selección superó 3-0 a Islandia en el último amistoso antes de la Copa del Mundo. Messi ingresó y al minuto participó en la jugada del penal. Anotó para confirmar que está listo para liderar al campeón.Ver más
Así fue el tercer tanto
¡GOLAZO DE ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
A los 86' y tras una gran contra, Almada puso el 3-0 ante Islandia. pic.twitter.com/XszJlWlAoq
Así fue el segundo gol
¡GOL, CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA
Final del partido
Argentina goleó a Islandia y jugó un gran partido. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada marcaron los goles.
41' ST: gol argentino
Thiago Almada tocó hacia la red para finalizar una gran jugada colectiva de Messi y De Paul.
26' ST: gol argentino
Lionel Messi definió bien y puso el segundo para la Selección.
Argentina 2 - Islandia 0
25' ST: penal para Argentina
En la primera pelota que tocó, Messi dejó solo a Lautaro y el arquero islandés lo derribó.
24' ST: más variantes en Argentina
Entran Lionel Messi y Gonzalo Montiel. salen Giuliano Simeone y Agustín Giay.
22' ST: el segundo gol está al caer
Primero Mac Allister y luego Lautaro estrellaron remates en los postes.
Argentina 1 - Islandia 0
12' ST: más cambios en Argentina
Ingresan Thiago Almada y Nicolás González, se retiran Nicolás Paz y Nicolás Otamendi.
Con varios cambios, comienza el segundo tiempo
Ingresan Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Se fueron Lisandro Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Juan Manuel López.
48' PT: terminó la primera mitad
Argentina vence a Islandia con un gol de Valentín Barco. Los fanáticos presentes en el estadio aguardan por el ingreso de Lionel Messi.
Argentina 1 - Islandia 0.
37' PT:
El partido entró en un bache. Luego de la pausa de hidratación, la Selección perdió el envión.
26' PT: Argentina domina sin demasiado esfuerzo
Argentina 1 - Islandia 0
Así fue el gol de Barco
El Colo Barco y el tanto que abrió el marcador para la #SelecciónArgentina ante #Islandia. pic.twitter.com/SQQUDjSj0z— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
7' PT:
¡Gol de la Selección! Valentín Barco sacó un zurdazo fuerte desde la medialuna y abrió el marcador.
Argentina 1 - Islandia 0
Comenzó el partido
Argentina ya juega contra Islandia.
Así forma Islandia
Formación confirmada para Argentina
Lo que tenés que saber
La selección argentina enfrenta a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama. A partir de las 22, Lionel Scaloni observará con atención las acciones y tomará decisiones con respecto a los tocados y al reemplazante de Leonardo Balerdi.