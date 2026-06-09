Mundial Qatar 2022

Argentina goleó a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026

Argentina goleó a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026

Messi ingresó desde el banco para jugar el tramo final. El combinado nacional le ganó 3-0 al conjunto europeo. Valentín Barco marcó el primero, mientras que la "Pulga" hizo el segundo y Almada el tercero.

09 Junio 2026
00:37 hs

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

La Selección superó 3-0 a Islandia en el último amistoso antes de la Copa del Mundo. Messi ingresó y al minuto participó en la jugada del penal. Anotó para confirmar que está listo para liderar al campeón.

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00:06 hs

Así fue el tercer tanto

00:05 hs

Así fue el segundo gol

00:04 hs

Final del partido

Argentina goleó a Islandia y jugó un gran partido. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada marcaron los goles.

23:57 hs

41' ST: gol argentino

Thiago Almada tocó hacia la red para finalizar una gran jugada colectiva de Messi y De Paul.

23:42 hs

26' ST: gol argentino

Lionel Messi definió bien y puso el segundo para la Selección.

Argentina 2 - Islandia 0

23:42 hs

25' ST: penal para Argentina

En la primera pelota que tocó, Messi dejó solo a Lautaro y el arquero islandés lo derribó.

23:41 hs

24' ST: más variantes en Argentina

Entran Lionel Messi y Gonzalo Montiel. salen Giuliano Simeone y Agustín Giay.

23:38 hs

22' ST: el segundo gol está al caer

Primero Mac Allister y luego Lautaro estrellaron remates en los postes.

Argentina 1 - Islandia 0

23:30 hs

12' ST: más cambios en Argentina

Ingresan Thiago Almada y Nicolás González, se retiran Nicolás Paz y Nicolás Otamendi.

23:15 hs

Con varios cambios, comienza el segundo tiempo

Ingresan Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Se fueron Lisandro Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Juan Manuel López.

23:01 hs

48' PT: terminó la primera mitad

Argentina vence a Islandia con un gol de Valentín Barco. Los fanáticos presentes en el estadio aguardan por el ingreso de Lionel Messi.

Argentina 1 - Islandia 0.

22:48 hs

37' PT:

El partido entró en un bache. Luego de la pausa de hidratación, la Selección perdió el envión.

22:36 hs

26' PT: Argentina domina sin demasiado esfuerzo

Argentina 1 - Islandia 0

22:25 hs

Así fue el gol de Barco

22:18 hs

7' PT:

¡Gol de la Selección! Valentín Barco sacó un zurdazo fuerte desde la medialuna y abrió el marcador.

Argentina 1 - Islandia 0

22:10 hs

Comenzó el partido

Argentina ya juega contra Islandia.

Lo que tenés que saber

La selección argentina enfrenta a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama. A partir de las 22, Lionel Scaloni observará con atención las acciones y tomará decisiones con respecto a los tocados y al reemplazante de Leonardo Balerdi.

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