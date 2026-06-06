Mundial Qatar 2022

La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

La selección argentina venció 2-0 a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, el equipo de Lionel Scaloni derrotó en Texas al conjunto centroamericano. Debutaron Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas.

Hace 1 Hs
23:07 hs

Finalizó el partido

La selección argentina no sobresalió, pero dio los golpes justos para vencer a una tímida Honduras. El martes, desde las 21.30, cerrará la gira amistosa frente a Islandia en Estados Unidos.

23:06 hs

Cuarto debut: ingresa Joaquín Freitas

22:50 hs

Ingresan Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo

22:35 hs

Así fue el gol de Simeone

22:24 hs

Gol de Argentina

Giuliano Simeone convirtió tras un gran taco de Lautaro Martínez.

22:16 hs

Comenzó el segundo tiempo

Rodrigo de Paul y Facundo Medina ingresaron en lugar de Valentín Barco y Nicolás Taglaifico.

21:56 hs

Finalizó el primer tiempo

21:48 hs

Así fue el gol del "Toro"

21:43 hs

Gol de Argentina

Lautaro Martínez convirtió para el seleccionado. Pateo fuerte y cruzado.

21:42 hs

Penal para Argentina

Falta dudosa sobre Nicolas Tagliafico dentro del área. 

21:31 hs

Pausa de hidratación

En 23', Argentina aún no logra la profundidad necesaria para herir a un Honduras que juega a la altura del partido.

21:08 hs

Comenzó el partido

21:00 hs

Los equipos ya están en el campo de juego

La selección argentina y Honduras se preparan para entonar sus respectivos himnos nacionales.

20:56 hs

La formación de Argentina

Lo que tenés que saber

La selección argentina pondrá en marcha su gira preparatoria esta noche, desde las 21, frente a Honduras. Con un equipo que alternará titulares y suplentes para sumar rodaje, el conjunto nacional ultima detalles de cara al debut en el Mundial el próximo 16 de junio. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

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