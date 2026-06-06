En Vivo Mundial 2026

EN VIVO: la Selección empata 0-0 con Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial

BUSCA CONTINUIDAD. La selección argentina enfrenta a Honduras con el objetivo de sumar rodaje y minutos de fútbol de cara al inicio del Mundial.
BUSCA CONTINUIDAD. La selección argentina enfrenta a Honduras con el objetivo de sumar rodaje y minutos de fútbol de cara al inicio del Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni iguala en Texas, mientras busca ajustar los últimos detalles antes del debut en la Copa del Mundo.

Hace 1 Min
21:31 hs

Pausa de hidratación

En 23', Argentina aún no logra la profundidad necesaria para herir a un Honduras que juega a la altura del partido.

21:08 hs

Comenzó el partido

21:00 hs

Los equipos ya están en el campo de juego

La selección argentina y Honduras se preparan para entonar sus respectivos himnos nacionales.

20:56 hs

La formación de Argentina

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Lo que tenés que saber

La selección argentina pondrá en marcha su gira preparatoria esta noche, desde las 21, frente a Honduras. Con un equipo que alternará titulares y suplentes para sumar rodaje, el conjunto nacional ultima detalles de cara al debut en el Mundial el próximo 16 de junio. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

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