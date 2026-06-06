Egipto: el último baile de Salah y una deuda histórica por saldar
En lo que se perfila como la despedida de su máximo ídolo, los "Faraones" llegan con un plantel maduro y un sorteo benévolo en el Grupo G para buscar el logro que los obsesiona: ganar su primer partido en una Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Liderada por Mohamed Salah, la selección de Egipto buscará ganar su primer partido histórico en el Mundial 2026 de Norteamérica para saldar una vieja deuda en su despedida.
- Tras clasificar de forma sólida en África, el DT Hossam Hassan consolidó un juego colectivo y directo que reduce la dependencia de Salah gracias a figuras como Omar Marmoush.
- Con un sorteo favorable en el Grupo G y el apoyo de su comunidad en EE.UU., el torneo marcará el legado de Salah y podría consolidar el salto histórico del fútbol de su país.
Podría ser el último Mundial de Mohamed Salah, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol africano. Pero antes de irse, el crack de Liverpool quiere saldar una deuda pendiente. En su cuarta Copa del Mundo, los 'Faraones' tienen un equipo maduro y colectivo que no depende exclusivamente de las genialidades de su capitán para ser un rival incómodo y, sumado al sorteo benévolo, ilusionan a un país de 120 millones de habitantes.
Un viaje impecable sin el drama del pasado
El camino de Egipto hacia Norteamérica fue una auténtica demostración de autoridad. Los "Faraones" dominaron el Grupo A de las eliminatorias de la CAF prácticamente de punta a punta, marcando condiciones ante rivales como Burkina Faso, Etiopía, Sierra Leona, Guinea-Bissau y Yibuti.
A diferencia de las angustias de procesos anteriores, la clasificación matemática se concretó a fines de 2025 con una victoria tranquila frente al rival más débil del grupo. Esto le permitió al seleccionado evitar el drama de los siempre traicioneros playoffs continentales, donde habían quedado eliminados en 2022. Durante toda la campaña, el equipo se destacó como uno de los más goleadores de su confederación, exhibiendo además una solidez defensiva que trajo una paz inédita a los hinchas de cara a la cita máxima.
El gigante de África ante su gran cuenta pendiente
Esta será la cuarta participación de Egipto en la historia de los Mundiales (1934, 1990, 2018 y 2026). Su estatus histórico es innegable: su debut en Italia 1934 los convirtió en la primera nación africana y árabe en disputar el torneo. Tras una larguísima ausencia de 56 años, regresaron para Italia 1990 —con un recordado empate ante Holanda— y su última aparición fue en Rusia 2018, una experiencia agridulce que estuvo completamente condicionada por la lesión previa de Salah.
A pesar de su dominio absoluto a nivel continental, donde ostentan el récord de ser los máximos ganadores de la Copa Africana de Naciones, los egipcios cargan con una mochila pesada: todavía no han podido ganar ni un solo partido en la historia de la Copa del Mundo. Este 2026 se presenta como la oportunidad dorada para que una generación consolidada rompa ese estigma y logre, por fin, el ansiado pase a la siguiente fase.
El libreto de "El General": pasión e identidad local
El gran artífice de este cambio de mentalidad es una leyenda viviente del fútbol de ese país: Hossam Hassan. Nombrado al frente del equipo a principios de 2024, el máximo goleador histórico de la selección llegó para romper con la rigidez de los técnicos extranjeros anteriores e inyectar una dosis de carácter, disciplina y patriotismo.
Tácticamente, Egipto ha evolucionado hacia un fútbol mucho más directo, vertical y pragmático, alejándose de la excesiva dependencia de las individualidades que los caracterizaba en el pasado. El esquema de Hassan se planta habitualmente sobre un 4-3-3 flexible. Propone un bloque compacto que presiona alto para recuperar el balón y golpear de inmediato.
Los "Faraones" no se desesperan por la posesión; prefieren atraer al rival, forzar el error y castigar con transiciones rápidas a las espaldas de los defensores, aprovechando la velocidad de sus extremos y la capacidad de los volantes interiores para romper líneas. Además, el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en la pelota parada, transformándola en una herramienta fundamental para destrabar partidos cerrados.
El funcionamiento pudo verse y probarse en la Copa de África que se disputó a comienzo de este 2026. Allí se quedaron con su grupo, con triunfos ante Zimbabue y Sudáfrica y un empate frente a Angola. En octavos eliminaron a Benín y en cuartos a Costa de Marfil.
En la semifinal cayeron frente a Senegal, y perdieron el duelo por el tercer lugar con Nigeria por penales. Pero el poderío quedó a la vista: de los nueve goles que convirtió el equipo, Salah marcó cuatro y Marmoush dos.
Mohamed Salah: el líder espiritual en su etapa de madurez
El eje del planeta egipcio sigue siendo, indiscutiblemente, Mohamed Salah. El capitán e ídolo del Liverpool llega a este torneo habiendo definido su salida de los "Reds" y mostrando algunos signos de leve declive por la edad. Sin embargo, sigue actuando como el principal argumento ofensivo y como el guía espiritual del plantel. Su sola presencia sigue condicionando los planes de las defensas rivales.
La gran ventaja para este Mundial es que Salah ya no está solo en la generación de peligro. En este proceso ha encontrado al socio ideal en Omar Marmoush —actualmente en Manchester City tras explotar en el fútbol alemán—, quien le quita cuotas de responsabilidad y presión en el ataque. Para Egipto, contar con un Salah sano, motivado y rodeado es la diferencia entre ser un equipo competitivo o convertirse en una de las grandes sorpresas del certamen. Todo esto sumado a un factor externo no menor: se espera un apoyo masivo en las sedes norteamericanas debido a la numerosa comunidad egipcia en Estados Unidos, lo que hará que los de Hassan jueguen sintiéndose prácticamente locales en cada presentación.
Los convocados:
Arqueros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly, EGI), El Mahdy Soliman (Zamalek, EGI), Mostafa Shobeir (Al Ahly, EGI), Mohamed Alaa (El Gouna, EGI)
Defensores: Yasser Ibrahim (Al Ahly, EGI), Mohamed Hany (Al Ahly, EGI), Hossam Abdelmaguid (Zamalek, EGI), Ramy Rabia (Al Ain, EAU), Mohamed Abdelmonem (Niza, FRA), Ahmed Fatouh (Zamalek, EGI), Karim Hafez (Pyramids, EGI), Tarek Alaa (ZED, EGI)
Mediocampistas: Emam Ashour (Al Ahly, EGI), Mostafa Ziko (Pyramids, EGI), Hamdy Fathy (Al-Wakrah, QAT), Mohanad Lasheen (Pyramids, EGI), Nabil Emad (Al-Najma, KSA), Marwan Attia (Al Ahly, EGI), Mahmoud Saber (ZED, EGI)
Delanteros: Trézéguet (Al Ahly, EGI), Hamza Abdelkarim (Barcelona, ESP), Mohamed Salah (Liverpool, ING), Haissem Hassan (Oviedo, ESP), Ibrahim Adel (Nordsjælland, DIN), Omar Marmoush (Manchester City, ING), Zizo (Al Ahly, EGI)
El calendario completo:
Egipto formará parte del Grupo G, junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.
Fecha 1: Egipto vs Bélgica. Lunes 15 desde las 16 en Seattle.
Fecha 2: Egipto vs Nueva Zelanda. Domingo 21 desde las 22 en Vancouver.
Fecha 3: Egipto vs Irán. Sábado 27 desde las 0, en Seattle.