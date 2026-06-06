Egipto: el último baile de Salah y una deuda histórica por saldar

La gran ventaja para este Mundial es que Salah ya no está solo en la generación de peligro. En este proceso ha encontrado al socio ideal en Omar Marmoush —actualmente en Manchester City tras explotar en el fútbol alemán—, quien le quita cuotas de responsabilidad y presión en el ataque. Para Egipto, contar con un Salah sano, motivado y rodeado es la diferencia entre ser un equipo competitivo o convertirse en una de las grandes sorpresas del certamen. Todo esto sumado a un factor externo no menor: se espera un apoyo masivo en las sedes norteamericanas debido a la numerosa comunidad egipcia en Estados Unidos, lo que hará que los de Hassan jueguen sintiéndose prácticamente locales en cada presentación.