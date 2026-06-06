GP de Mónaco: Franco Colapinto largará 14° y Kimi Antonelli se quedó con la pole

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Terminó la clasificación: pole espectacular de Antonelli en una definición de locos

Un cierre vibrante se vivió en las calles del Principado. Kimi Antonelli sacó de la galera una vuelta magistral sobre la hora para clavar los relojes en 1:12.051 y quedarse con una pole position para el infarto. El joven de Mercedes le ganó un mano a mano espectacular a Max Verstappen por apenas 0.043 segundos de diferencia.

La otra cara de la moneda en este caótico cierre de Q3 fue Charles Leclerc: el monegasco venía arriesgando todo en su último intento veloz, pero terminó sufriendo un golpe contra las protecciones que arruinó sus planes y lo dejó relegado al cuarto lugar de la grilla.