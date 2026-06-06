EN VIVO el GP de Mónaco: Franco Colapinto no pudo meterse en Q3 y largará 14°

11:50 hs

Colapinto quedó eliminado en Q2 y largará 14° en Mónaco

Se terminó la clasificación para Franco Colapinto en el exigente circuito del Principado. El argentino ilusionó a todos en su intento veloz tras marcar un parcial muy firme en el primer sector de la pista, pero lamentablemente el tiempo se le terminó escapando en el segundo tramo y no le alcanzó para meterse en el corte definitivo.

La otra cara de la moneda en el box de Alpine la vivió Pierre Gasly: el francés completó una gran vuelta, le sacó todo el jugo al auto y logró meterse en el selecto top 10 que irá a pelear por la pole en la Q3. Franco partirá desde la séptima fila el domingo en una carrera donde la paciencia y la estrategia serán claves.