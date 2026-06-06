GP de Mónaco: Franco Colapinto largará 14° y Kimi Antonelli se quedó con la pole
Así será la grilla de partida
1° Kimi Antonelli (Mercedes)
2° Max Verstappen (Red Bull)
3° Lewis Hamilton (Ferrari)
4° Charles Leclerc (Ferrari)
5° Isack Hajdar (Red Bull)
6° George Russell (Mercedes)
7° Oscar Piastri (McLaren)
8° Lando Norris (McLaren)
9° Pierre Gasly (Alpine)
10° Liam Lawson (Racing Bulls)
11° Alexander Albon (Williams)
12° Carlos Sainz (Williams)
13° Nico Hülkenberg (Audi)
14° Franco Colapinto (Alpine)
15° Arvin Lindblad (Racing Bulls)
16° Gabriel Bortoleto (Audi)
17° Esteban Ocon (Haas)
18° Checo Pérez (Cadillac)
19° Oliver Bearman (Haas)
20° Valtteri Bottas (Cadillac)
21° Fernando Alonso (Aston Martin)
22° Lance Stroll (Aston Martin)
Terminó la clasificación: pole espectacular de Antonelli en una definición de locos
Un cierre vibrante se vivió en las calles del Principado. Kimi Antonelli sacó de la galera una vuelta magistral sobre la hora para clavar los relojes en 1:12.051 y quedarse con una pole position para el infarto. El joven de Mercedes le ganó un mano a mano espectacular a Max Verstappen por apenas 0.043 segundos de diferencia.
La otra cara de la moneda en este caótico cierre de Q3 fue Charles Leclerc: el monegasco venía arriesgando todo en su último intento veloz, pero terminó sufriendo un golpe contra las protecciones que arruinó sus planes y lo dejó relegado al cuarto lugar de la grilla.
Ya sin Colapinto, comenzó la Q3
Pierre Gasly y Liam Lawson acompañan a los ocho pilotos de las cuatro grandes marcas en la sesión que definirá la parrilla definitiva.
Colapinto quedó eliminado en Q2 y largará 14° en Mónaco
Se terminó la clasificación para Franco Colapinto en el exigente circuito del Principado. El argentino ilusionó a todos en su intento veloz tras marcar un parcial muy firme en el primer sector de la pista, pero lamentablemente el tiempo se le terminó escapando en el segundo tramo y no le alcanzó para meterse en el corte definitivo.
La otra cara de la moneda en el box de Alpine la vivió Pierre Gasly: el francés completó una gran vuelta, le sacó todo el jugo al auto y logró meterse en el selecto top 10 que irá a pelear por la pole en la Q3. Franco partirá desde la séptima fila el domingo en una carrera donde la paciencia y la estrategia serán claves.
Terminó la Q1: Franco Colapinto terminó 14° y avanzó
Se terminó la primera ronda de clasificación en Mónaco y el accidente de Gabriel Bortoleto (Audi) terminó pateando el tablero. El parate por la bandera roja obligó a todos a salir a pista sobre el cierre, provocando un tráfico infernal en el callejero que le impidió a varios pilotos cerrar una vuelta limpia. En medio de ese descontrol y la presión del reloj, Franco Colapinto se mantuvo firme y aseguró su boleto a la Q2 al clasificarse en la 14° posición.
La gran sorpresa de la tanda estuvo en el pelotón del fondo, que dejó afuera a nombres fuertes que tendrán que remarla desde atrás el domingo.
Los eliminados de la Q1:
17° Esteban Ocon (Haas)
18° Sergio "Checo" Pérez (Cadillac)
19° Oliver Bearman (Haas)
20° Valtteri Bottas (Cadillac)
21° Fernando Alonso (Aston Martin)
22° Lance Stroll (Aston Martin)
¡Bandera verde y arranca la Q2 en el Principado!
Se ponen en marcha los 15 minutos más tensos para Franco Colapinto. Serán solo 15 autos en pista buscando el pase a la ronda definitiva, debido a que Gabriel Bortoleto quedó descartado tras romper la suspensión delantera izquierda de su monoplaza en el golpe de la Q1.
Colapinto, por ahora pasa a Q2
Franco metió una vuelta salvadora en el momento justo: clavó los relojes en 1m14s573 y trepó hasta la 13° posición.
Inmediatamente después de la mejora del argentino hubo bandera roja en el Principado: el brasileño Gabriel Bortoleto perdió el control y se pegó un golpe a la salida del túnel. Final en suspenso para la Q1: quedarán poco más de dos minutos cuando se reanude.
¡Mejora Colapinto y escala posiciones!
Franco metió una gran vuelta de 1m15s186 y trepó momentáneamente hasta el 14° lugar del clasificador. El argentino logró bajar cinco décimas respecto a su marca anterior y se mete de lleno en la pelea por superar el corte y avanzar a la Q2 en las calles del Principado.
Tiempos calcados para los Alpine
Franco Colapinto metió una muy buena vuelta de 1m15s799 y logró ponerse prácticamente al mismo ritmo que su compañero de equipo: quedó apenas a 74 milésimas del registro de Pierre Gasly.
Por ahora, los dos autos de la escudería francesa se mantienen fuera del top 10 en una pista que va mejorando rápido. En lo más alto de la tabla manda Charles Leclerc, que clavó un implacable 1m14s141 con su Ferrari.
Comienza la acción: Alpine a la pista
Franco Colapinto no quiere perder un segundo y fue de los primeros en salir del pitlane calzando un juego de neumáticos blandos completamente nuevos. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, imitó la estrategia y ya rueda en el asfalto monegasco para buscar ritmo desde el arranque de la sesión.
Comenzó la primera tanda de clasificación
Los primeros 18 minutos ya están en marcha. Una vez consumido ese tiempo, los seis peores ubicados en la grilla quedarán eliminados.
Mercedes y Ferrari al frente en un cierre accidentado en el Principado
Terminó la última tanda de entrenamientos libres en Mónaco, donde todos los equipos quemaron las naves ensayando para la clasificación con el compuesto blando (rojo). El líder del campeonato, Kimi Antonelli, ratificó su gran momento y se quedó con el mejor tiempo de la sesión al clavar los relojes en 1:12.720 a bordo de su Mercedes. Las Ferrari no le perdieron pisada y completaron el podio virtual: Charles Leclerc escoltó al italiano con un registro de 1:13.047, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton con 1:13.051. El final de la práctica se picó tras un fuerte impacto de Oliver Bearman (Haas) en el primer sector, lo que alteró los planes de boxes sobre la hora.
¡Final de la FP3 en Mónaco! Antonelli vuela y Colapinto cierra un ensayo accidentado
Bandera a cuadros para la última práctica libre en el Principado, que dejó mucha tela para cortar. Fue una sesión frenética y con poco rodaje neto, marcada por las interrupciones: se perdieron minutos de oro por un fuerte golpe de Albon y, además, el piloto de Alpine metió un susto importante con un trompo en la curva 6 que lo obligó a volver a boxes antes de tiempo. En la parte alta, Kimi Antonelli ratificó lo que venía mostrando y se plantó como el gran candidato a pelear la pole en un rato.
Para Franco Colapinto fue un cierre complejo en las calles monegascas. El argentino completó un total de 20 vueltas en toda la FP3 y finalizó en la 19° posición, a dos segundos y medio de la punta y a casi siete décimas de Gasly. Ahora tocará hacer borrón y cuenta nueva rápido, analizar los datos en el box y dejar el auto listo para la clasificación, donde en este circuito se juega más del 80% de la carrera.
¡Bandera verde!
Se reanuda la última práctica libre con apenas cuatro minutos por delante. Los pilotos vuelven a la pista a las apuradas para intentar registrar un último tiempo con el compuesto blando.
En la boca de boxes, los Alpine reaccionaron rápido y salieron pegados a los Cadillac, liderando el pelotón en este caótico sprint final antes de que caiga la bandera a cuadros.
Se demora la reanudación por seguridad.
Dirección de carrera confirmó que la bandera verde va a tardar un poco más porque los comisarios están revisando a fondo el estado del guardarraíl que dañó Bearman tras su impacto. Con el reloj corriendo implacable, quedan menos de 10 minutos para el cierre de la FP3. Si no apuran los trabajos de reparación, la última práctica del fin de semana podría terminar directamente bajo bandera roja.
¡Bandera roja en Mónaco por un golpe de Bearman!
Se frena la actividad en el Principado tras un impacto del piloto de Haas contra las protecciones. "Estoy bien", llevó tranquilidad el británico por la radio tras el choque, pero los comisarios tuvieron que parar la sesión para limpiar los restos del auto que quedaron desparramados en la pista. El parate frena en seco a Franco Colapinto, que estaba en el pitlane a punto de salir a girar.
Tramo final de la Práctica 3
Tras un breve respiro en boxes luego de las tandas largas iniciales, los autos volvieron a la pista en masa para hacer simulacros de clasificación a fondo. El ritmo es frenético y Kimi Antonelli sigue dominando con su Mercedes: bajó su propia marca y clavó un 1:12.720, que ya es el mejor registro de todo lo que va del fin de semana en el Principado.
Simulacros de qualy a fondo en el Principado
Como siempre pasa en Mónaco, la última práctica libre se convirtió en un ensayo general exclusivo para la clasificación. Con todos los autos en pista calzando el compuesto blando (rojo), los tiempos empiezan a apostar fuerte. Kimi Antonelli metió una gran vuelta de 1:13.137 y subió su Mercedes a lo más alto.
Así fue el pequeño trompo de Colapinto
¡CUIDADO, FRANCO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 6, 2026
Trompo de Colapinto en el #MonacoGP.
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¡Susto para Colapinto!
El piloto argentino tocó levemente el muro con la parte trasera de su Alpine, aunque sin grandes consecuencias.
Antonelli marca el camino
La actividad entra en su etapa decisiva y los equipos ya trabajan con la mira puesta en la clasificación. En una práctica dominada por simulacros de vuelta rápida con neumáticos blandos, Andrea Kimi Antonelli sorprendió al quedarse con el mejor registro gracias a un tiempo de 1m13s137 con su Mercedes.
Alpine busca ritmo
Con neumáticos blandos que ya acumulaban diez vueltas, Franco Colapinto registró un tiempo de 1m15s182 y se ubicó 16°. Su compañero Pierre Gasly mostró una mejora importante y escaló hasta el noveno puesto con una vuelta de 1m14s522.
Leclerc se adueñó de la cima
El monegasco hizo valer su conocimiento del circuito y marcó el mejor tiempo de la sesión. Charles Leclerc se colocó primero con una vuelta de 1m13s748 y encendió el entusiasmo del público local en Montecarlo.
Stroll complicó a Colapinto
La primera vuelta rápida de Franco Colapinto se vio perjudicada por Lance Stroll, que circulaba a baja velocidad en el último sector del circuito. Pese al contratiempo, el argentino logró completar después un giro limpio y se ubicó séptimo con un tiempo de 1m16s317, a 1s9 del líder Lewis Hamilton.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto afronta uno de los desafíos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino busca completar un buen fin de semana en las estrechas calles de Mónaco, un circuito donde cada centímetro cuenta y cualquier error suele pagarse caro. Seguí minuto a minuto todo lo que ocurre en el Principado.