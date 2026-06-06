EN VIVO el GP de Mónaco: cerró la FP3 y Franco Colapinto se prepara para la clasificación

Mercedes y Ferrari al frente en un cierre accidentado en el Principado
Terminó la última tanda de entrenamientos libres en Mónaco, donde todos los equipos quemaron las naves ensayando para la clasificación con el compuesto blando (rojo). El líder del campeonato, Kimi Antonelli, ratificó su gran momento y se quedó con el mejor tiempo de la sesión al clavar los relojes en 1:12.720 a bordo de su Mercedes. Las Ferrari no le perdieron pisada y completaron el podio virtual: Charles Leclerc escoltó al italiano con un registro de 1:13.047, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton con 1:13.051. El final de la práctica se picó tras un fuerte impacto de Oliver Bearman (Haas) en el primer sector, lo que alteró los planes de boxes sobre la hora.
¡Final de la FP3 en Mónaco! Antonelli vuela y Colapinto cierra un ensayo accidentado
Bandera a cuadros para la última práctica libre en el Principado, que dejó mucha tela para cortar. Fue una sesión frenética y con poco rodaje neto, marcada por las interrupciones: se perdieron minutos de oro por un fuerte golpe de Albon y, además, el piloto de Alpine metió un susto importante con un trompo en la curva 6 que lo obligó a volver a boxes antes de tiempo. En la parte alta, Kimi Antonelli ratificó lo que venía mostrando y se plantó como el gran candidato a pelear la pole en un rato.
Para Franco Colapinto fue un cierre complejo en las calles monegascas. El argentino completó un total de 20 vueltas en toda la FP3 y finalizó en la 19° posición, a dos segundos y medio de la punta y a casi siete décimas de Gasly. Ahora tocará hacer borrón y cuenta nueva rápido, analizar los datos en el box y dejar el auto listo para la clasificación, donde en este circuito se juega más del 80% de la carrera.
¡Bandera verde!
Se reanuda la última práctica libre con apenas cuatro minutos por delante. Los pilotos vuelven a la pista a las apuradas para intentar registrar un último tiempo con el compuesto blando.
En la boca de boxes, los Alpine reaccionaron rápido y salieron pegados a los Cadillac, liderando el pelotón en este caótico sprint final antes de que caiga la bandera a cuadros.
Se demora la reanudación por seguridad.
Dirección de carrera confirmó que la bandera verde va a tardar un poco más porque los comisarios están revisando a fondo el estado del guardarraíl que dañó Bearman tras su impacto. Con el reloj corriendo implacable, quedan menos de 10 minutos para el cierre de la FP3. Si no apuran los trabajos de reparación, la última práctica del fin de semana podría terminar directamente bajo bandera roja.
¡Bandera roja en Mónaco por un golpe de Bearman!
Se frena la actividad en el Principado tras un impacto del piloto de Haas contra las protecciones. "Estoy bien", llevó tranquilidad el británico por la radio tras el choque, pero los comisarios tuvieron que parar la sesión para limpiar los restos del auto que quedaron desparramados en la pista. El parate frena en seco a Franco Colapinto, que estaba en el pitlane a punto de salir a girar.
Tramo final de la Práctica 3
Tras un breve respiro en boxes luego de las tandas largas iniciales, los autos volvieron a la pista en masa para hacer simulacros de clasificación a fondo. El ritmo es frenético y Kimi Antonelli sigue dominando con su Mercedes: bajó su propia marca y clavó un 1:12.720, que ya es el mejor registro de todo lo que va del fin de semana en el Principado.
Simulacros de qualy a fondo en el Principado
Como siempre pasa en Mónaco, la última práctica libre se convirtió en un ensayo general exclusivo para la clasificación. Con todos los autos en pista calzando el compuesto blando (rojo), los tiempos empiezan a apostar fuerte. Kimi Antonelli metió una gran vuelta de 1:13.137 y subió su Mercedes a lo más alto.
Así fue el pequeño trompo de Colapinto
¡CUIDADO, FRANCO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 6, 2026
Trompo de Colapinto en el #MonacoGP.
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¡Susto para Colapinto!
El piloto argentino tocó levemente el muro con la parte trasera de su Alpine, aunque sin grandes consecuencias.
Antonelli marca el camino
La actividad entra en su etapa decisiva y los equipos ya trabajan con la mira puesta en la clasificación. En una práctica dominada por simulacros de vuelta rápida con neumáticos blandos, Andrea Kimi Antonelli sorprendió al quedarse con el mejor registro gracias a un tiempo de 1m13s137 con su Mercedes.
Alpine busca ritmo
Con neumáticos blandos que ya acumulaban diez vueltas, Franco Colapinto registró un tiempo de 1m15s182 y se ubicó 16°. Su compañero Pierre Gasly mostró una mejora importante y escaló hasta el noveno puesto con una vuelta de 1m14s522.
Leclerc se adueñó de la cima
El monegasco hizo valer su conocimiento del circuito y marcó el mejor tiempo de la sesión. Charles Leclerc se colocó primero con una vuelta de 1m13s748 y encendió el entusiasmo del público local en Montecarlo.
Stroll complicó a Colapinto
La primera vuelta rápida de Franco Colapinto se vio perjudicada por Lance Stroll, que circulaba a baja velocidad en el último sector del circuito. Pese al contratiempo, el argentino logró completar después un giro limpio y se ubicó séptimo con un tiempo de 1m16s317, a 1s9 del líder Lewis Hamilton.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto afronta uno de los desafíos más exigentes del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino busca completar un buen fin de semana en las estrechas calles de Mónaco, un circuito donde cada centímetro cuenta y cualquier error suele pagarse caro. Seguí minuto a minuto todo lo que ocurre en el Principado.