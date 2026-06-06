EN VIVO el GP de Mónaco: cerró la FP3 y Franco Colapinto se prepara para la clasificación

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¡Final de la FP3 en Mónaco! Antonelli vuela y Colapinto cierra un ensayo accidentado

Bandera a cuadros para la última práctica libre en el Principado, que dejó mucha tela para cortar. Fue una sesión frenética y con poco rodaje neto, marcada por las interrupciones: se perdieron minutos de oro por un fuerte golpe de Albon y, además, el piloto de Alpine metió un susto importante con un trompo en la curva 6 que lo obligó a volver a boxes antes de tiempo. En la parte alta, Kimi Antonelli ratificó lo que venía mostrando y se plantó como el gran candidato a pelear la pole en un rato.

Para Franco Colapinto fue un cierre complejo en las calles monegascas. El argentino completó un total de 20 vueltas en toda la FP3 y finalizó en la 19° posición, a dos segundos y medio de la punta y a casi siete décimas de Gasly. Ahora tocará hacer borrón y cuenta nueva rápido, analizar los datos en el box y dejar el auto listo para la clasificación, donde en este circuito se juega más del 80% de la carrera.