EN VIVO: Tarucas busca la clasificación a semifinales del Súper Rugby Américas

Noche de aplausos: 50 caps para Juan Bautista Baronio
Habrá un momento muy especial antes del kick-off. El jugador de Capibaras, Juan Bautista Baronio, alcanzará hoy la tremenda marca de 50 presencias en el Súper Rugby Américas.
El apertura del equipo visitante será el primero en saltar formalmente al campo de juego para recibir un merecido reconocimiento de parte de la competencia y el aplauso de todos los presentes por su vigencia, entrega y trayectoria en el torneo continental.
Homenaje anticipado por el Día del Periodista
En las vísperas del Día del Periodista (que se celebra este domingo), Tarucas realizará una entrega de distinciones en el campo de juego. La franquicia local busca reconocer el compromiso y profesionalismo de los trabajadores de prensa que difunden y llevan la pasión del rugby a cada hogar de la región.
En representación de todos ellos, se distinguirá a dos referentes indiscutidos de la comunicación deportiva: el querido colega tucumano Manuel Raimundo "Sugus" Cardozo y el histórico Alejandro Coccia, una de las voces más emblemáticas de las transmisiones de rugby en nuestro país.
Estacionamiento solidario en el estadio
Para quienes concurran a alentar a Tarucas en vehículo, el sector de estacionamiento está administrado por la Fundación de Albergues Infantiles (FAI). Todo lo recaudado con el cobro del ingreso será destinado de forma íntegra a sostener el enorme trabajo solidario que realiza esta institución.
El operativo cuenta con la colaboración de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Escuela de Suboficiales y Agentes, y el Instituto de Enseñanza Superior de la Policía de Tucumán para garantizar el orden en los accesos.
Capibaras, listo para el desafío
El XV inicial de Tarucas para buscar la clasificación
Lo que tenés que saber
Tarucas llega a la última fecha dependiendo de sí mismo. Un triunfo frente a Capibaras le asegurará el boleto a los playoffs del Súper Rugby Américas, aunque incluso podría avanzar con un empate o una derrota que incluya bonus ofensivo y defensivo. Desde las 21, la franquicia del NOA intentará asegurar la clasificación.