EN VIVO: Tarucas busca la clasificación a semifinales del Súper Rugby Américas

20:40 hs

Noche de aplausos: 50 caps para Juan Bautista Baronio

Habrá un momento muy especial antes del kick-off. El jugador de Capibaras, Juan Bautista Baronio, alcanzará hoy la tremenda marca de 50 presencias en el Súper Rugby Américas.

El apertura del equipo visitante será el primero en saltar formalmente al campo de juego para recibir un merecido reconocimiento de parte de la competencia y el aplauso de todos los presentes por su vigencia, entrega y trayectoria en el torneo continental.