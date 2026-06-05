EN VIVO: Colapinto cerró la primera práctica en el 15° lugar y ya piensa en la próxima sesión

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Leclerc sigue al frente y Colapinto está 18°

El monegasco es el más rápido, aunque los tiempos siguen altos con respecto al año pasado. El argentino, en tanto, no puede bajar el registro de 1m17s698, a casi un segundo de Gasly, quien con 1m16s727 está en el top 10.