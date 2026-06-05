EN VIVO: Colapinto cerró la primera práctica en el 15° lugar y ya piensa en la próxima sesión

Final de la FP1: 1-2 de Ferrari en Mónaco
Leclerc quedó por delante de Hamilton, por dos décimas. Max Verstappen puso a su Red Bull a medio segundo y quedó por delante del líder, Kimi Antonelli, por 46 milésimas.
Vuelve la acción a segundos del final
Los pilotos pueden volver a la pista. No abrirán vuelta pero les servirá para practicar largada en Mónaco en el final de la FP1. Colapinto quedará 15°.
El momento del accidente con Fernando Alonso
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Segunda bandera roja
Fernando Alonso golpeó contra el muro y se detiene la FP1.
Colapinto mejora, se acerca a Gasly y está 14°
Con un tiempo de 1m16s341, el argentino queda a 50 milésimas de su compañero, que está 12. Bearman, con el Haas, se mete entre los Alpine.
Colapinto ya abre vuelta en Mónaco
El argentino es uno de los últimos en sumarse a la pista. Solo quedan en boxes Antonelli y Stroll.
Bandera verde: se habilita de nuevo la pista
Queda poco más de un cuarto de hora de sesión. Colapinto sigue en el box de Alpine.
Hadjar: "Estoy bien pero no entiendo qué pasó"
El francés perdió el auto al frenar en la chicana y, bloqueando, ya no pudo modificar la trayectoria para evitar el impacto contra el muro.
¡FUERTE CHOQUE DE ISACK HADJAR EN LA FP1! El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Así quedó el monoplaza de Hadjar tras el accidente
Bandera roja por un golpe de Hadjar
La primera práctica se detiene por unos segundos debido al accidente de Isack Hadjar. Quedan 22 minutos para la finalización de la FP1.
Colapinto vuelve al box después de 20 vueltas
Aunque no pudo mejorar su registro y está 20°, el argentino realizó un largo stint en la goma dura. Habrá un cambio de puesta a punto, seguramente, y de compuesto para la segunda salida.
Colapinto busca salir de los últimos puestos en Mónaco
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Franco Colapinto perdió segundos al tratar de pasar a Leclerc en la FP1
COSAS QUE TIENE MÓNACO... Franco Colapinto perdió segundos al tratar de pasar a Leclerc en la FP1.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Leclerc sigue al frente y Colapinto está 18°
El monegasco es el más rápido, aunque los tiempos siguen altos con respecto al año pasado. El argentino, en tanto, no puede bajar el registro de 1m17s698, a casi un segundo de Gasly, quien con 1m16s727 está en el top 10.
Antonelli se mete entre los Ferrari y queda en 2° posición
El italiano de Mercedes supera a Hamilton y queda por detrás de Leclerc en la FP1 del GP de Mónaco.
Colapinto mejora y queda 13°
1m17s762 es el registro del argentino, a cuatro décimas de Gasly. 17 de los 22 autos siguen en la pista. Solo volvieron a boxes los Red Bull, Norris, Russell y Sainz.
Gasly mejora y sube a P8
1m17s336 es el tiempo del francés, que logró salir del tráfico y meter una buena vuelta. En la punta, Antonelli estaba segundo a 147 milésimas de Hamilton hasta que apareció Leclerc, que con 1m15s060 es el nuevo líder.
Colapinto sube al puesto 12°
El argentino volvió a bajar su tiempo: 1m17s900. Gasly achica la diferencia a 2 décimas (1m18s100) para quedar 14°. Hamilton se mantiene al frente, ahora con un registro de 1m15s617, mientras que Leclerc está lejos, 12°, a dos segundos.
Colapinto se ubica 13° en la primera práctica
El argentino está un puesto arriba de Gabriel Bortoletto.
Ferrari, la nueva referencia en la pista
Leclerc había desplazado a Verstappen pero fue Hamilton el que luego se quedó con el mejor registro: 1m15s892. Colapinto volvió a cerrar un buen giro, aunque el tiempo es algo alto todavía: 1m18s536.
Buen segundo giro para Colapinto
1m19s930 es el tiempo que lo pone cuarto al argentino, con Max Verstappen como referencia: 1m18s119.
Colapinto se ubica cuarto en los primeros giros del GP de Mónaco
El piloto argentino está por delante de "Checo" Pérez y un puesto abajo de Hadjar.
Leclerc, marcha atrás
El monegasco se fue de largo en la vía de escape de la curva 5 tras un bloqueo. Susto en el arranque de la sesión.
Comenzó la primera práctica libre
Empiezan a salir los primeros pilotos con Ferrari a la cabeza.
Colapinto habló sobre el Mundial 2026
"Es muy emocionante volver a ver a Argentina. Espero que tengamos una buena copa. Voy a intentar ir a algún partido, no hay muchas opciones por ahora, hay un partido que puedo ir que es el único que estoy libre, pero lo voy a seguir por televisión", dijo el piloto de Alpine.
"Europa es una gran etapa de la temporada", dijo Colapinto
@TelemetricoF1 mano a mano con Franco Colapinto en la previa de #MonacoGP— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 4, 2026
"Europa es una gran etapa de la temporada"
¡Vamos, Neneeee
Seguí toda la actividad de la Fórmula 1 en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/vHTAIuz344
¡Listo el Box de Franco Colapinto en Mónaco!
¡Listo el Box de Franco Colapinto en Mónaco!— Colapinto New (@Colapinto_news) June 2, 2026
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Lo que tenés que saber
Franco Colapinto llega a Mónaco en uno de los mejores momentos de su temporada. El piloto argentino viene de lograr el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 con un sexto puesto y buscará ratificar su crecimiento en uno de los circuitos más exigentes y prestigiosos del calendario. Además, afrontará un desafío extra, ya que los nuevos monoplazas de 2026 debutarán en las estrechas calles de Montecarlo.