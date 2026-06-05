Colapinto no logró mejorar su registro de la FP1 y cerró 15° la segunda práctica en Montecarlo

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a Mónaco en uno de los mejores momentos de su temporada. El piloto argentino viene de lograr el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 con un sexto puesto y buscará ratificar su crecimiento en uno de los circuitos más exigentes y prestigiosos del calendario. Además, afrontará un desafío extra, ya que los nuevos monoplazas de 2026 debutarán en las estrechas calles de Montecarlo.