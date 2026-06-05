Colapinto no logró mejorar su registro de la FP1 y cerró 15° la segunda práctica en Montecarlo

Finalizó la FP2.
Franco Colapinto quedó detrás de Gasly y terminó 15° en la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco
El argentino igualó su performance en la FP2 y quedó a tres décimas de su compañero de escudería.
Bandera roja en la FP2: Checo Perez se detiene por fuego en su monoplaza
El piloto de Cadillac sufrió un incidente en una curva y tuvieron que ingresar a asistirlo con un matafuegos.
Hadjar gira con cautela tras el golpe
Isack Hadjar montó blandos y completó siete vueltas con un mejor tiempo de 1:14.087, quedando a casi nueve décimas de su compañero Max Verstappen. Tras su incidente previo con el muro, el francés opta por un enfoque más conservador en esta fase de la sesión.
Ferrari se mantiene adelante y se mueven los rivales
Ferrari completa sus simulaciones de clasificación y se mantiene 1-2 por el momento en Mónaco. Detrás, Max Verstappen sigue en pista con blandos nuevos buscando mejorar, mientras George Russell y Andrea Kimi Antonelli salen con juegos usados para sus últimas vueltas.
Colapinto vuelve a pista tras el susto
Buenas noticias para Franco Colapinto: tras la revisión en boxes, el equipo confirmó que no hubo daños en el monoplaza. Le colocaron nuevamente los neumáticos y ya regresó a pista cuando restan 13 minutos para el final de la sesión en Mónaco.
Hamilton vuela y estira la diferencia
Lewis Hamilton marca un nuevo mejor tiempo de 1:13.026 y amplía la brecha en Mónaco. La diferencia entre los de punta y el resto es cada vez más notoria: Nico Hülkenberg, séptimo, queda a más de un segundo del ritmo líder. Colapinto sigue en boxes.
Roce para Colapinto
El argentino se pasó en una curva del circuito de Mónaco y tuvo un pequeño toque contra uno de los muros. Ingresó a boxes.
Colapinto subió al 10° puesto en la FP2 de Mónaco
El argentino avanzó varios lugares tras mejorar su tiempo en el principado.
Verstappen acelera y cambian las referencias
Max Verstappen se sube a la punta con 1:13.467 y reordena la tabla en Mónaco, mientras Charles Leclerc vuelve a pista con blandos buscando responder. Nico Hülkenberg se mete quinto pero a medio segundo del ritmo. Complicaciones para George Russell, que aborta su vuelta por tráfico. Isack Hadjar, con el auto recuperado a último momento, es el único con medios en pista.
Gasly, superior a Colapinto en la FP2
El francés se encuentra en la 8° posición en Mónaco mientras que el argentino está 16°.
Leclerc marca el ritmo y se vienen los blandos
Charles Leclerc firma la vuelta más rápida hasta el momento (1:13.613) antes de meterse en boxes tras 15 giros, apenas 0.058s por delante de Lewis Hamilton. Ahora, con varios pilotos calzando neumáticos blandos, se espera una fuerte caída en los tiempos.
Leclerc vuelve a la primera posición en la FP2 en Mónaco
El local supera a su compañero Hamilton y a Verstappen que completan el podio parcial.
Colapinto se encuentra en boxes
El argentino se encuentra en boxes luego del Virtual Safety Car por el incidente con Norris.
Bandera roja
Se le apagó el coche a Lando Norris y la práctica se detiene por unos minutos.
Verstapenn es el nuevo líder de la FP2
Superando a Leclerc, Antonelli y Hamilton, el piloto de Red Bull llega al 1° puesto.
Colapinto y Gasly, juntos entre los primeros 10
Los pilotos de Alpine se mantienen en la 9° y 10° respectivamente.
Colapinto se ubica 15°
El argentino está por encima de Arvid Lindbland y abajo de Carlos Sainz.
Semáforo verde en Mónaco: comenzó la FP2
Será una hora de giros y las condiciones climatológicas son ideales.
Se viene el segundo ensayo en el GP de Mónaco
Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica del GP de Mónaco con un tiempo de 1:13.978, liderando el 1-2 de Ferrari junto a Lewis Hamilton (+0.226). La Scuderia confirma su favoritismo en un circuito de baja velocidad, mientras Isack Hadjar protagonizó un accidente que encendió las alarmas. Colapinto fue 15 y buscará escalar en los tiempos, con el objetivo puesto en la qualy del sábado.
Final de la FP1: 1-2 de Ferrari en Mónaco
Leclerc quedó por delante de Hamilton, por dos décimas. Max Verstappen puso a su Red Bull a medio segundo y quedó por delante del líder, Kimi Antonelli, por 46 milésimas.
Vuelve la acción a segundos del final
Los pilotos pueden volver a la pista. No abrirán vuelta pero les servirá para practicar largada en Mónaco en el final de la FP1. Colapinto quedará 15°.
El momento del accidente con Fernando Alonso
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Fernando Alonso has had a sideways moment at the chicane, leaving a trail of debris in his wake!#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/4fdrEDQjau
Segunda bandera roja
Fernando Alonso golpeó contra el muro y se detiene la FP1.
Colapinto mejora, se acerca a Gasly y está 14°
Con un tiempo de 1m16s341, el argentino queda a 50 milésimas de su compañero, que está 12. Bearman, con el Haas, se mete entre los Alpine.
Colapinto ya abre vuelta en Mónaco
El argentino es uno de los últimos en sumarse a la pista. Solo quedan en boxes Antonelli y Stroll.
Bandera verde: se habilita de nuevo la pista
Queda poco más de un cuarto de hora de sesión. Colapinto sigue en el box de Alpine.
Hadjar: "Estoy bien pero no entiendo qué pasó"
El francés perdió el auto al frenar en la chicana y, bloqueando, ya no pudo modificar la trayectoria para evitar el impacto contra el muro.
¡FUERTE CHOQUE DE ISACK HADJAR EN LA FP1! El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Así quedó el monoplaza de Hadjar tras el accidente
Bandera roja por un golpe de Hadjar
La primera práctica se detiene por unos segundos debido al accidente de Isack Hadjar. Quedan 22 minutos para la finalización de la FP1.
Colapinto vuelve al box después de 20 vueltas
Aunque no pudo mejorar su registro y está 20°, el argentino realizó un largo stint en la goma dura. Habrá un cambio de puesta a punto, seguramente, y de compuesto para la segunda salida.
Colapinto busca salir de los últimos puestos en Mónaco
UNA VUELTA CON FRANCO COLAPINTO POR MONTE CARLO pic.twitter.com/RWYlqdgjOi— Alpine ARG (@AlpineArg_) June 5, 2026
Franco Colapinto perdió segundos al tratar de pasar a Leclerc en la FP1
COSAS QUE TIENE MÓNACO... Franco Colapinto perdió segundos al tratar de pasar a Leclerc en la FP1.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
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Leclerc sigue al frente y Colapinto está 18°
El monegasco es el más rápido, aunque los tiempos siguen altos con respecto al año pasado. El argentino, en tanto, no puede bajar el registro de 1m17s698, a casi un segundo de Gasly, quien con 1m16s727 está en el top 10.
Antonelli se mete entre los Ferrari y queda en 2° posición
El italiano de Mercedes supera a Hamilton y queda por detrás de Leclerc en la FP1 del GP de Mónaco.
Colapinto mejora y queda 13°
1m17s762 es el registro del argentino, a cuatro décimas de Gasly. 17 de los 22 autos siguen en la pista. Solo volvieron a boxes los Red Bull, Norris, Russell y Sainz.
Gasly mejora y sube a P8
1m17s336 es el tiempo del francés, que logró salir del tráfico y meter una buena vuelta. En la punta, Antonelli estaba segundo a 147 milésimas de Hamilton hasta que apareció Leclerc, que con 1m15s060 es el nuevo líder.
Colapinto sube al puesto 12°
El argentino volvió a bajar su tiempo: 1m17s900. Gasly achica la diferencia a 2 décimas (1m18s100) para quedar 14°. Hamilton se mantiene al frente, ahora con un registro de 1m15s617, mientras que Leclerc está lejos, 12°, a dos segundos.
Colapinto se ubica 13° en la primera práctica
El argentino está un puesto arriba de Gabriel Bortoletto.
Ferrari, la nueva referencia en la pista
Leclerc había desplazado a Verstappen pero fue Hamilton el que luego se quedó con el mejor registro: 1m15s892. Colapinto volvió a cerrar un buen giro, aunque el tiempo es algo alto todavía: 1m18s536.
Buen segundo giro para Colapinto
1m19s930 es el tiempo que lo pone cuarto al argentino, con Max Verstappen como referencia: 1m18s119.
Colapinto se ubica cuarto en los primeros giros del GP de Mónaco
El piloto argentino está por delante de "Checo" Pérez y un puesto abajo de Hadjar.
Leclerc, marcha atrás
El monegasco se fue de largo en la vía de escape de la curva 5 tras un bloqueo. Susto en el arranque de la sesión.
Comenzó la primera práctica libre
Empiezan a salir los primeros pilotos con Ferrari a la cabeza.
Colapinto habló sobre el Mundial 2026
"Es muy emocionante volver a ver a Argentina. Espero que tengamos una buena copa. Voy a intentar ir a algún partido, no hay muchas opciones por ahora, hay un partido que puedo ir que es el único que estoy libre, pero lo voy a seguir por televisión", dijo el piloto de Alpine.
"Europa es una gran etapa de la temporada", dijo Colapinto
@TelemetricoF1 mano a mano con Franco Colapinto en la previa de #MonacoGP— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 4, 2026
"Europa es una gran etapa de la temporada"
¡Vamos, Neneeee
Seguí toda la actividad de la Fórmula 1 en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/vHTAIuz344
¡Listo el Box de Franco Colapinto en Mónaco!
¡Listo el Box de Franco Colapinto en Mónaco!— Colapinto New (@Colapinto_news) June 2, 2026
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Lo que tenés que saber
Franco Colapinto llega a Mónaco en uno de los mejores momentos de su temporada. El piloto argentino viene de lograr el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 con un sexto puesto y buscará ratificar su crecimiento en uno de los circuitos más exigentes y prestigiosos del calendario. Además, afrontará un desafío extra, ya que los nuevos monoplazas de 2026 debutarán en las estrechas calles de Montecarlo.