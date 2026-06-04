Australia: un equipo incómodo que quiere volver a sorprender
Con una estructura defensiva impenetrable, los "Socceroos" apuestan a la velocidad del joven Nestory Irankunda y al juego aéreo para convertirse en un rival al que nadie quiere enfrentar.
Resumen para apurados
- La selección de Australia disputará el Mundial 2026 en Norteamérica tras clasificar directa en la AFC, buscando consolidarse como un rival físico e incómodo en el Grupo D.
- Bajo el mando de Tony Popovic, el equipo adoptó un riguroso orden defensivo y transiciones rápidas, respaldado por la experiencia de Catar 2022 y la joya Nestory Irankunda.
- Afianzados como potencia regional, los Socceroos aspiran a superar la fase de grupos frente a EE.UU., Paraguay y Turquía, consolidando su estatus de rival de temer.
En su sexta participación consecutiva, Australia llega al Mundial 2026 afirmada como un competidor sumamente físico y rocoso. Establecido como una potencia en su confederación, el equipo dejó atrás definitivamente la vieja imagen de "invitado"; ahora todos lo conocen como un hueso duro de roer.
De menor a mayor: el camino para evitar el sufrimiento del repechaje
El trayecto de los "Socceroos" hacia la cita máxima transitó un camino de mejora progresiva en la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC. Tras un inicio dubitativo que forzó un oportuno cambio en la dirección técnica, el equipo enderezó el rumbo y recuperó la solidez necesaria para asegurar el boleto directo, evitando el siempre sufrido repechaje.
Australia finalizó en la segunda posición del Grupo B con 19 puntos, escoltando a Japón, con un récord de 5 victorias, 4 empates y una única derrota (el inesperado 0-1 ante Baréin en el debut). En el proceso se destacaron triunfos clave como el 1-0 sobre los japoneses y una contundente goleada 5-1 ante Indonesia. El pasaporte matemático se selló con un 2-1 ante Arabia Saudita, una tarde tranquila en la que los australianos contaban con tanto margen que debían perder por cinco goles para quedar eliminados.
La consolidación en la élite y el recuerdo de Catar
Esta será la séptima participación de Australia en la máxima cita del fútbol (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y su sexta presencia consecutiva, una racha impecable que comenzó en Alemania 2006 tras 32 años de ausencia. Sus páginas doradas registran los octavos de final alcanzados en 2006 —donde cayeron ante el futuro campeón, Italia, con un polémico penal en el último minuto— y la gran campaña de Catar 2022. En la última edición, el equipo sorprendió al vencer a Dinamarca en la fase de grupos y le plantó batalla dignamente a la Argentina de Messi antes de caer por un ajustado 2-1, un antecedente que respalda su chapa actual de rival molesto.
El libreto de Popovic: orden defensivo y máxima eficiencia
El gran responsable de encarrilar el proyecto es Tony Popovic. El exdefensor de la selección asumió el cargo en septiembre de 2024 en reemplazo de Graham Arnold y, respaldado por su vasta experiencia en la liga local y el fútbol japonés, le imprimió al plantel una disciplina táctica y un cerrojo defensivo mucho más rígido. Su gestión se enfocó en optimizar el rendimiento de los futbolistas que militan en Europa y potenciar a las jóvenes promesas.
El estilo de juego bajo su mando se basa en el orden defensivo e intensidad física. Proponen una estructura compacta en un bloque medio-bajo para asfixiar al rival y salir disparados en transiciones rápidas. Las bandas son su mayor argumento ofensivo, utilizando laterales y extremos de gran recorrido que transforman el esquema en un 5-4-1 al defender y en un 3-4-3 punzante al atacar. Además, el juego aéreo y las pelotas paradas siguen vigentes en el ADN australiano gracias a la envergadura de sus centrales. No necesitan la posesión mayoritaria; les basta con ser extremadamente eficientes ante el error ajeno y letales si logran ponerse en ventaja.
Juventud eléctrica y una columna vertebral de experiencia
Dentro de la rigidez colectiva, la gran esperanza y el jugador más electrizante es Nestory Irankunda. Con apenas 20 años y sumando rodaje en el Watford del fútbol inglés, el joven extremo es la chispa capaz de romper los esquemas más cerrados gracias a su velocidad explosiva y su potente remate de larga distancia, convirtiéndose en la principal amenaza de contragolpe.
Junto al juvenil, la experiencia del histórico capitán Mathew Ryan (arquero del Levante de España que va por su cuarto mundial), de Harry Souttar (defensor central del Leicester) y Jackson Irvine (St. Pauli de Alemania) terminan de darle forma a la columna vertebral. Al ser una de las primeras selecciones clasificadas, el equipo aprovechó el tiempo para disputar ocho amistosos previos, registrando triunfos ante Nueva Zelanda (por duplicado), Canadá, Camerún y Curazao, caídas por la mínima ante Estados Unidos y Venezuela, y una derrota 3-0 frente a Colombia.
Ya en el período mundialista, cayeron 1-0 contra México y este sábado cerrarán su preparación enfrentando a Suiza.
El calendario completo:
Australia formará parte del Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía.
Fecha 1: Australia vs Turquía. Domingo 14 desde la 1 de la madrugada en Toronto.
Fecha 2: Australia vs Estados Unidos. Viernes 19 desde las 16 en Seattle.
Fecha 3: Australia vs Paraguay. Jueves 25 desde las 23, en San Francisco.
Los convocados:
Arqueros: Mathew Ryan (Levante, ESP), Paul Izzo (Randers, DIN), Patrick Beach (Melbourne City, AUS)
Defensores: Miloš Degenek (APOEL, CYP), Alessandro Circati (Parma, ITA), Jacob Italiano (Grazer AK, AUT), Jordan Bos (Feyenoord, HOL), Jason Geria (Albirex Niigata, JAP), Kai Trewin (New York City FC, USA), Aziz Behich (Melbourne City, AUS), Harry Souttar (Leicester City, ING), Cameron Burgess (Swansea City, GAL), Lucas Herrington (Colorado Rapids, USA)
Mediocampistas: Connor Metcalfe (FC St. Pauli, ALE), Aiden O'Neill (New York City FC, USA), Cammy Devlin (Heart of Midlothian, ESC), Jackson Irvine (FC St. Pauli, ALE), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, AUS)
Delanteros: Mathew Leckie (Melbourne City, AUS), Mohamed Touré (Norwich City, ING), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo, HOL), Awer Mabil (Castellón, ESP), Nestory Irankunda (Watford, ING), Cristian Volpato (Sassuolo, ITA), Nishan Velupillay (Melbourne Victory, AUS), Tete Yengi (Machida Zelvia, JAP).