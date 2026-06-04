Australia: un equipo incómodo que quiere volver a sorprender

Esta será la séptima participación de Australia en la máxima cita del fútbol (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y su sexta presencia consecutiva, una racha impecable que comenzó en Alemania 2006 tras 32 años de ausencia. Sus páginas doradas registran los octavos de final alcanzados en 2006 —donde cayeron ante el futuro campeón, Italia, con un polémico penal en el último minuto— y la gran campaña de Catar 2022. En la última edición, el equipo sorprendió al vencer a Dinamarca en la fase de grupos y le plantó batalla dignamente a la Argentina de Messi antes de caer por un ajustado 2-1, un antecedente que respalda su chapa actual de rival molesto.