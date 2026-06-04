Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística
Con la obligación de enterrar dos eliminaciones consecutivas en primera fase, el seleccionado germano apuesta por una profunda renovación táctica y el talento diferencial de Jamal Musiala para volver a ser el equipo que "siempre gana".
Resumen para apurados
- El DT Julian Nagelsmann lidera la renovación de Alemania para el Mundial 2026 en Norteamérica, con el objetivo de revertir las históricas eliminaciones en primera ronda.
- Tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, el equipo clasificó al Mundial con solvencia, combinando solidez defensiva con una audaz propuesta de ataque.
- Este torneo medirá si la renovación de Nagelsmann devuelve a Alemania a la élite del fútbol y si logra recuperar su histórica mística ganadora en el Grupo E.
En la lista de las potencias, Alemania aparece como una de las grandes incógnitas. La selección germana llega al Mundial 2026 con una renovación táctica y obligada a romper el maleficio que la persigue en la historia reciente.
Un camino con turbulencias y una respuesta contundente
El tránsito de Alemania hacia este 2026 no estuvo exento de dudas. En los papeles, el grupo clasificatorio se presentaba sencillo, pero una inesperada derrota ante Eslovaquia en la primera fecha encendió las alarmas y dejó al equipo totalmente obligado para el resto de la campaña. Sin margen de error ante rivales como Luxemburgo e Irlanda del Norte, la respuesta bajo presión fue la propia de un grande: los teutones ganaron los cinco partidos restantes y sellaron su pasaporte al Mundial tomándose revancha de los eslovacos con una categórica goleada por 6-0.
El gigante dormido ante su peor racha histórica
Hablar de Alemania es hablar de la máxima potencia del fútbol europeo. Sus vitrinas exhiben cuatro títulos mundiales (1954, 1974, 1990 y 2014) y sus estadísticas imponen un respeto inmediato, siendo el seleccionado más regular de las Copas del Mundo con ocho finales y 11 semifinales disputadas. Sin embargo, el pasado reciente ha quebrado esa mística: el equipo viene de quedar fuera en la primera fase en las últimas dos ediciones de manera consecutiva, una mancha inédita en su currículum. Con 20 participaciones totales, este 2026 representa la oportunidad de lavar esa imagen y volver a ser ese equipo temible.
La pizarra de Nagelsmann: reconstrucción y audacia ofensiva
El encargado de liderar este ambicioso proyecto de reconstrucción es Julian Nagelsmann. El estratega de 38 años (es el DT más joven de la Copa del Mundo) gestionó con éxito el recambio generacional y pretende devolverle a Alemania su identidad competitiva.
Su enfoque prioriza el protagonismo con la pelota, la intensidad para asfixiar al rival y la constante búsqueda del arco rival. Los números respaldan la propuesta: marcaron 16 goles a favor en apenas seis partidos de eliminatorias. Si bien la defensa mostró mucha firmeza en el Grupo A del proceso clasificatorio (recibiendo solo 3 tantos), los recientes amistosos de marzo de 2026 —con victorias exigentes ante Suiza por 4-3 y Ghana por 2-1— expusieron algunas dudas en la faceta defensiva. A una semana del inicio, a este ciclo aún le falta dar un golpe de autoridad definitivo sobre la mesa, y Nagelsmann apuesta a darlo en el gran escenario.
Ya en la previa de la cita máxima, su preparación inició con una goleada 4-0 ante Finlandia en un amistoso que funcionó como despedida de su público. Este sábado 6 tendrán su última prueba ya en suelo norteamericano cuando enfrenten a uno de los anfitriones, Estados Unidos.
Jamal Musiala, el "distinto" encargado de romper los moldes
Dentro de un plantel sumamente parejo y disciplinado, la joya del Bayern Múnich, Jamal Musiala, aparece como el factor diferencial. Musiala posee una capacidad de gambeta en espacios reducidos inusual para el prototipo del futbolista alemán, lo que le permite romper defensas cerradas con una inventiva única.
En este Mundial, el joven de 23 años será el termómetro del equipo: si Musiala está encendido, Alemania se vuelve un rival impredecible y mucho más peligroso. El desafío está planteado para un seleccionado que busca enterrar su peor racha y volver al lugar que por historia le pertenece.
El fixture completo:
La "Mannschaft" formará parte del Grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
Fecha 1: Alemania vs Curazao. Domingo 14 de junio desde las 13 en Houston.
Fecha 2: Alemania vs Costa de Marfil. Sábado 20 desde las 16 en Toronto.
Fecha 3: Alemania vs Ecuador. Jueves 25 de junio desde las 16 en Nueva York.
Los convocados:
Arqueros: Manuel Neuer (Bayern Múnich, ALE), Oliver Baumann (Hoffenheim, ALE), Alexander Nübel (Stuttgart de Alemania, ALE)
Defensores: Antonio Rüdiger (Real Madrid, ESP), Waldemar Anton (Borussia Dortmund, ALE), Jonathan Tah (Bayern Múnich, ALE), Joshua Kimmich (Bayern Múnich, ALE), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, ALE), Nathaniel Brown (Eintacht Frankfurt, ALE), David Raum (Leipzig, ALE), Malick Thiaw (Newcastle United, ING)
Mediocampistas: Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich, ALE), Leon Goretzka (Bayern Múnich, ALE), Jamie Leweling (Stuttgart, ALE), Jamal Musiala (Bayern Múnich, ALE), Pascal Groß (Brighton, ING), Angelo Stiller (Stuttgart, ALE), Florian Wirtz (Liverpool, ING), Leroy Sané (Galatasaray, TUR), Nadiem Amiri (Mainz, ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund, ALE), Lennart Karl (Bayern Múnich, ALE)
Delanteros: Kai Havertz (Arsenal, ING), Nick Woltemade (Newcastle United, ING), Maximilian Beier (Borussia Dortmund, ING), Deniz Undav (Stuttgart, ING).