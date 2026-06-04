Alemania: entre la refundación de Nagelsmann y la urgencia de recuperar su mística

Su enfoque prioriza el protagonismo con la pelota, la intensidad para asfixiar al rival y la constante búsqueda del arco rival. Los números respaldan la propuesta: marcaron 16 goles a favor en apenas seis partidos de eliminatorias. Si bien la defensa mostró mucha firmeza en el Grupo A del proceso clasificatorio (recibiendo solo 3 tantos), los recientes amistosos de marzo de 2026 —con victorias exigentes ante Suiza por 4-3 y Ghana por 2-1— expusieron algunas dudas en la faceta defensiva. A una semana del inicio, a este ciclo aún le falta dar un golpe de autoridad definitivo sobre la mesa, y Nagelsmann apuesta a darlo en el gran escenario.