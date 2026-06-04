México, entre la presión de ser anfitrión y la ilusión de trascender en el Mundial 2026
El seleccionado azteca llega a la cita mundialista con la obligación de ser protagonista y dejar atrás la decepción sufrida en Qatar 2022.
Resumen para apurados
- La selección de fútbol de México se prepara para disputar el Mundial 2026 como coanfitrión desde el 11 de junio, buscando superar el fracaso de Qatar 2022 ante su público.
- Bajo el mando de Javier Aguirre y liderado por Santiago Giménez, el Tri busca redimirse de su última eliminación grupal aprovechando la localía en el histórico Estadio Azteca.
- El torneo marcaría un hito al consagrar a Guillermo Ochoa con seis mundiales jugados y consolidar al Estadio Azteca como el único en albergar tres partidos inaugurales de la cita.
La cuenta regresiva llegó a su tramo final y todo México se prepara para vivir una Copa del Mundo histórica. Como uno de los tres países anfitriones, el "Tri" afrontará el desafío de jugar bajo la presión de millones de aficionados y con la ilusión de conseguir la mejor actuación de su historia. Con Javier Aguirre nuevamente al mando y figuras como Edson Álvarez y Santiago Giménez como estandartes, los aztecas buscarán transformar la localía en una ventaja decisiva y dejar atrás la frustración de Qatar 2022.
México obtuvo su clasificación automática al Mundial 2026 al ser uno de los países organizadores junto con Estados Unidos y Canadá. La FIFA confirmó las plazas directas para las tres naciones anfitrionas en febrero de 2023. Será la decimoctava participación mundialista de los mexicanos, que no faltan a una Copa del Mundo desde Italia 1990.
La deuda pendiente en los Mundiales
En 17 participaciones previas, México registra 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas, con 62 goles a favor y 101 en contra. Sus mejores campañas fueron en 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final jugando como local. Ese sigue siendo el gran objetivo pendiente de una selección acostumbrada a llegar a octavos de final, aunque en Qatar 2022 sufrió una temprana eliminación en la fase de grupos y cortó una racha de siete clasificaciones consecutivas a la ronda de los 16 mejores.
Aguirre, el hombre elegido para liderar el sueño
Javier "Vasco" Aguirre afronta su tercera etapa como entrenador del Tri. El experimentado técnico ya dirigió a México en los Mundiales de 2002 y 2010, alcanzando los octavos de final en ambas oportunidades. A su lado trabaja Rafael Márquez, una de las máximas leyendas del fútbol mexicano. Aguirre apuesta a una preparación inédita para intentar una actuación histórica en casa.
La identidad futbolística del nuevo "Tri"
El seleccionado mexicano alterna entre un sistema 4-3-3 y una línea de tres defensores según el rival. La pieza central es Edson Álvarez, capaz de desempeñarse como volante de contención o como líbero. El plantel combina futbolistas de la Liga MX con jugadores que militan en las principales ligas europeas. La premisa de Aguirre es clara: convertir a México en protagonista de su propio Mundial.
Santiago Giménez, la gran esperanza de gol
El delantero de Milan aparece como la principal referencia ofensiva del conjunto azteca. Su capacidad goleadora, movilidad y experiencia en Europa lo convierten en una de las figuras a seguir. A su lado, el capitán Edson Álvarez aporta liderazgo, recuperación y equilibrio en la mitad de la cancha.
Ochoa, a un paso de un récord histórico
Si disputa al menos un partido en el Mundial 2026, Guillermo Ochoa se convertirá en uno de los pocos futbolistas de la historia en participar de seis Copas del Mundo. El experimentado arquero, referente de varias generaciones del fútbol mexicano, podría alcanzar una marca reservada para leyendas y sumar un nuevo capítulo a una carrera que lo convirtió en uno de los máximos símbolos del "Tri".
El estadio que hará historia otra vez
El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Azteca, se convertirá en el primero del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Ya había sido escenario de las aperturas de los Mundiales de 1970 y 1986, dos torneos que marcaron la historia del fútbol.
Fixture completo
México iniciará su participación en el Mundial 2026 el jueves 11, cuando enfrente a Sudáfrica desde las 16 en el Estadio Ciudad de México. Luego volverá a presentarse el jueves 18 ante Corea del Sur a partir de las 22. Cerrará su participación en el Grupo A el miércoles 24 frente a República Checa, también desde las 22.
Al Llamado.#SomosMÃ©xico ð²ð½ pic.twitter.com/WhBB9A6PNF— SelecciÃ³n Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
La lista completa de convocados
Arqueros: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel.
Defensores: Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez.
Mediocampistas: Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Luis Romo,
Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez y Obed Vargas.
Delanteros: Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta y Roberto Alvarado.