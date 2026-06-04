México, entre la presión de ser anfitrión y la ilusión de trascender en el Mundial 2026

La cuenta regresiva llegó a su tramo final y todo México se prepara para vivir una Copa del Mundo histórica. Como uno de los tres países anfitriones, el "Tri" afrontará el desafío de jugar bajo la presión de millones de aficionados y con la ilusión de conseguir la mejor actuación de su historia. Con Javier Aguirre nuevamente al mando y figuras como Edson Álvarez y Santiago Giménez como estandartes, los aztecas buscarán transformar la localía en una ventaja decisiva y dejar atrás la frustración de Qatar 2022.