Ni Una Menos, en vivo: la calle vuelve a hablar en Tucumán en medio de la bronca y el reclamo

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Cifras escalofriantes

La Oficina de la Mujer, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, armó un informe sobre la cantidad de casos existentes en el territorio nacional para tomar magnitud del hecho. Según el relevamiento, en 2025 hubo 200 femicidios, una cifra que bajó respecto a la del 2024 donde se registraron 228 casos.

Por otra parte, los patrones son persistentes y elocuentes: el 83% de las víctimas conocía a su agresor y solamente el 18% había denunciado previamente. A esto se le suma que en el 44% de los casos, existían antecedentes previos de violencia.